У ніч на 7 грудня у Саратові та Енгельсі, що на території РФ, лунали сирени повітряної тривоги, а місцеві чули звуки вибухів.

Російське Міністерство оборони повідомляло про атаку невідомих безпілотників.

Вибухи у Саратові та Енгельсі

Повітряну тривогу у Саратові оголосили близько першої ночі через невідомі дрони в небі. Місцевий аеропорт не приймав та не відправляв рейси через оголошений план “Ковер” (килим, – Ред.).

Місцеві мешканці в пабліках скаржилися на гучні вибухи, від яких “тремтіли стіни” у центральній та північній частині міста. Усього нарахували приблизно п’ять вибухів.

Як повідомив Telegram-канал Exilenova+, в Енегельсі у Саратовській області місцеві жителі повідомляли, що горить нафтобаза.

Саратов та Енгельс на карті

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 379-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

