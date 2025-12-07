У Саратові та Енгельсі чули вибухи: пишуть про атаку на нафтобазу
У ніч на 7 грудня у Саратові та Енгельсі, що на території РФ, лунали сирени повітряної тривоги, а місцеві чули звуки вибухів.
Російське Міністерство оборони повідомляло про атаку невідомих безпілотників.
Вибухи у Саратові та Енгельсі
Повітряну тривогу у Саратові оголосили близько першої ночі через невідомі дрони в небі. Місцевий аеропорт не приймав та не відправляв рейси через оголошений план “Ковер” (килим, – Ред.).
Місцеві мешканці в пабліках скаржилися на гучні вибухи, від яких “тремтіли стіни” у центральній та північній частині міста. Усього нарахували приблизно п’ять вибухів.
Як повідомив Telegram-канал Exilenova+, в Енегельсі у Саратовській області місцеві жителі повідомляли, що горить нафтобаза.
Саратов та Енгельс на карті
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 379-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.