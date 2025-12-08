В обох палатах Конгресу США погодили остаточний текст Закону про асигнування у сфері національної оборони (NDAA). Він передбачає, зокрема, виділення $800 млн військової допомоги Україні впродовж наступних двох років.

Про це пишуть The Hill, Fox News та Reuters.

Оборонний бюджет США з $800 млн для України: що відомо

Зауважимо, що цьогорічний бюджет Міноборони США на $8 млрд більший, ніж раніше запросив президент країни Дональд Трамп для цього відомства.

– Цьогорічний Закон про асигнування у сфері національної оборони (NDAA) допомагає просувати порядок денний президента Трампа та республіканців Мир через силу, кодифікуючи 15 виконавчих указів президента Трампа, покладаючи край воук-ідеології в Пентагоні, убезпечуючи кордон, відроджуючи оборонну промисловість та дух воїна, – прокоментував документ спікер Палати представників Майк Джонсон.

Зауважимо, що woke (воук) – це прикметник, що походить із розмовної англійської афроамериканців. Він означає “уважний до расової упередженості та дискримінації”.

Крім іншого, документ продовжує фінансування Ініціативи сприяння безпеці України (USAI) на рівні $400 млн щороку у 2026-му та 2027-му бюджетних роках.

Водночас Конгрес вимагатиме частішої звітності про внески союзників для України, щоб відстежувати, як європейські партнери підтримують Київ.

Тепер обидві палати Конгресу США мають окремо схвалити цей документ на фінансовий рік, який закінчується у вересні наступного року.

Також документ накладає на главу Пентагону зобов’язання доповідати до Палати представників США і Сенату Конгресу про призупинення або припинення надання Україні розвідданих.

Помічники керівництва республіканців додають, що Палата представників проведе голосування щодо цього законопроєкту найближчими днями.

– Цей закон містить у собі важливі положення, ухвалені Палатою представників, які гарантують, що наші збройні сили залишаться найсмертоноснішими у світі та зможуть перемогти будь-якого супротивника, – заявив спікер Палати представників Майк Джонсон.

Зауважимо, що масштабний документ обсягом у 3 тисячі сторінок також передбачає підвищення зарплат військовослужбовцям на 4%, але не містить двопартійних зусиль зі стимулювання житлового будівництва, які деякі законодавці хотіли додати до остаточного варіанту законопроєкту.

Серед типових положень документа про закупівлі військової техніки та підвищення конкурентоспроможності з такими країнами, як Китай і Росія, у фокусі нового оборонного бюджету США – скорочення програм, які критикує Трамп: ініціатив щодо різноманітності рівності та інклюзивності.

Також законопроєкт скасовує укази AUMF 1991 і 2002 років, які уповноважили США вислати Саддама Хусейна з Кувейту і санкціонували вторгнення до Іраку в 2003 році. Законодавці обох партій роками домагалися скасування цих дозволів, стверджуючи, що після повалення режиму Хусейна вони більше не потрібні.

Нагадаємо, у жовтні Сенат США схвалив свою версію Закону про асигнування у сфері національної оборони (NDAA) на 2026 фінансовий рік, в якому передбачено збільшення обсягу дозволеного фінансування за Ініціативою з надання допомоги Україні у сфері безпеки (USAI) до $500 млн.

