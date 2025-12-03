Среди основных приоритетов государственного бюджета Украины на 2025 год – оборона, социальные программы и возможности восстанавливать жизнь после очередных ударов России.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Что сказал Зеленский о госбюджете на 2026 год

Владимир Зеленский поблагодарил всех парламентариев, которые поддержали государственный бюджет Украины на 2026 год, и отметил, что это важный сигнал устойчивости Украины и стабильного финансового обеспечения потребностей следующего года.

– Приоритеты очевидны: обеспечение нашей обороны, социальных программ и возможностей восстанавливать жизнь после российских ударов. Работаем и с партнерами, чтобы привлечь необходимую финансовую поддержку для Украины, – говорится в заявлении, опубликованном на канале президента в Telegram.

Он добавил, что принятие госбюджета стало четким свидетельством для всех партнеров, что никаких внутренних оснований для нестабильности в Украине не будет.

Напомним, 3 декабря Верховная Рада приняла госбюджет на 2026 год в целом.

За документ во втором чтении и в целом проголосовали 257 народных депутатов, 37 – против, 24 – воздержались, не голосовали 27 нардепов.

