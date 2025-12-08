Российский экспортный завод сжиженного природного газа отправил первую после санкций США партию СПГ в Китай.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Россия продолжает поставлять газ в Китай, несмотря на санкции США

Российский завод по сжиженному природному газу отправил с объекта Портовая свою первую партию СПГ в Китай после введения американских ограничений в январе.

По данным СМИ, танкер Valera, который в октябре загрузил газ на объекте на Балтийском море, прибыл в импортный терминал Бэйхай на юге Китая.

Оба объекта, и судно, и завод, находятся под санкциями администрации США, введенными для сдерживания экспорта российского СПГ.

В Bloomberg отмечают, что Китай не признает односторонних американских ограничений и продолжает активно закупать российский газ.

В течение последних месяцев Пекин наращивает объемы поставок, игнорируя попытки Вашингтона ограничить закупки энергоресурсов из России.

Это укрепляет двусторонние энергетические связи и влияет на будущие торговые переговоры США с другими странами, в частности Индией.

Кроме Портовой, под санкции США попадают еще два российских СПГ-завода: Высоцк в Балтийском море под управлением Новатек и Арктик СПГ 2 в Сибири.

Завод Арктик СПГ 2 начал поставки в Бейхай еще в конце августа.

По данным судоходных компаний, объем российского СПГ, поступающего в Китай, включая предприятия, не подпадающие под санкции, с сентября по ноябрь вырос примерно на 14% по сравнению с прошлым годом.

Если груз Valera будет выгружен, это станет уже 19-й поставкой СПГ в Китай с завода, находящегося под американскими санкциями, с августа.

Ранее спутниковые снимки показывали, что груз из Портовой перегружали на другое судно, зарегистрированное в Гонконге, которое посылало ложные сигналы о своем местонахождении.

В прошлом месяце спутники зафиксировали его вблизи Китая, нынешнее местонахождение корабля неизвестно.

