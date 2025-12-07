Китай усиливает свое экономическое влияние в Центральной Азии и фактически формирует статус главного партнера Монголии.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

Китай вытесняет Россию из Монголии: что известно

По данным разведки, Пекин активно увеличивает закупки монгольского угля и инвестирует в новые логистические маршруты — это укрепляет позиции Китая, но в то же время усиливает зависимость Улан-Батора от южного соседа и ослабляет роль России в региональной торговле.

Сейчас смотрят

Правительство Монголии планирует увеличить экспорт угля в Китай примерно на 20% в текущем году. Ожидается, что поставки достигнут 100 млн т.

Сырьевой сектор уже генерирует около 12% ВВП страны, а уголь остается ключевым источником валютных поступлений, несмотря на значительные запасы нефти, оцененные в более чем 33 млрд тонн.

Для расширения экспорта стороны согласовали запуск масштабных логистических проектов. Между Гашуун-Сухайтом и Ганчи-Моду построят новую железнодорожную ветку, к которой Китай подводит подход со своей стороны границы.

По данным разведки, эти маршруты могут повысить общий экспорт монгольского угля до рекордных 165 млн тонн ежегодно.

Для Китая это особенно важно, поскольку он является крупнейшим в мире производителем стали и нуждается в стабильном импорте сырья.

Зависимость Монголии от китайского рынка продолжает набирать обороты. Сейчас более 90% экспорта страны направляется именно в Китай. Для сравнения, в 2022 году этот показатель составлял 64%.

Второе место занимает Швейцария, однако ее доля — лишь около 6%.

Как отмечается в исследовании, Россия, которая ранее была одним из ближайших партнеров Монголии, утратила свою позицию.

Ее доля в монгольском экспорте снизилась до 0,5%. Это демонстрирует заметное изменение регионального экономического баланса и уход Москвы на периферию влияния.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.