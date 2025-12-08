Російський експортний завод скрапленого природного газу відправив першу після санкцій США партію скрапленого газу до Китаю.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Росія продовжує постачати газ до Китаю попри санкції США

Російський експортний завод скрапленого природного газу відправив з об’єкта Портова свою першу партію СПГ до Китаю після запровадження Сполученими Штатами обмежень у січні.

Зараз дивляться

За даними медіа, танкер Valera, який у жовтні завантажив газ на об’єкті в Балтійському морі, прибув до імпортного терміналу Бейхай на півдні Китаю.

Обидва об’єкти, і судно, і завод, перебувають під санкціями адміністрації США, запровадженими для стримування експорту російського СПГ.

У Bloomberg зазначають, що Китай не визнає односторонніх американських обмежень і продовжує активно закуповувати російський газ.

Протягом останніх місяців Пекін нарощує обсяги постачання, ігноруючи спроби Вашингтона обмежити закупівлі енергоресурсів із Росії.

Це зміцнює двосторонні енергетичні зв’язки та впливає на майбутні торговельні переговори США з іншими країнами, зокрема Індією.

Крім Портової, під санкції США потрапили ще два російські СПГ-заводи: Висоцьк у Балтійському морі під управлінням Новатек та Арктик СПГ 2 у Сибіру.

Завод Арктик СПГ 2 почав постачання до Бейхая ще наприкінці серпня.

За даними судноплавних компаній, обсяг російського СПГ, що надходить до Китаю, включно з підприємствами, які не підпадають під санкції, з вересня до листопада зріс приблизно на 14% порівняно з минулим роком.

Якщо вантаж Valera буде вивантажено, це стане вже 19-м постачанням СПГ до Китаю з заводу, що перебуває під американськими санкціями, з серпня.

Раніше супутникові знімки засвідчили, що вантаж із Портової перевантажували на інше судно, зареєстроване в Гонконгу, яке надсилало хибні сигнали про своє місцеперебування.

Минулого місяця супутники зафіксували його поблизу Китаю, нинішнє місцеперебування корабля не відоме.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.