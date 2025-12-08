Немного разочарован – Трамп о продвижении мирных переговоров
Президент США Дональд Трамп заявил, что “немного разочарован” тем, что президент Украины Владимир Зеленский якобы “до сих пор не ознакомился с предложением, которое нравится его людям и представителям России”.
Об этом Трамп сказал вечером 7 декабря во время общения с прессой на мероприятии Центра исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди в Вашингтоне.
Трамп о переговорах
Свою позицию Дональд Трамп озвучил, отвечая на вопрос журналиста о том, каким будет следующий шаг в мирных переговорах Украины и России.
— Мы общались с президентом России Путиным и общались с украинскими лидерами, в частности с президентом Зеленским. И я должен сказать, что я немного разочарован тем, что президент Зеленский еще не ознакомился с предложением. Еще по состоянию на несколько часов назад.
Его людям оно нравится. Россия, я думаю, с ним согласна. Но я не уверен, что Зеленский согласен. Его людям оно нравится. Но он его не прочитал, — сказал Трамп.
Ранее спецпредставитель президента США Кит Келлог сообщил, что переговоры по завершению войны в Украине находятся на завершающей стадии.
Сторонам осталось согласовать два ключевых вопроса.
— Последние 10 метров до цели — всегда самые тяжелые. Я думаю, мы находимся на последних 10 метрах в попытке завершить этот конфликт. Осталось согласовать пару вопросов, — отметил он.
По словам спецпредставителя, эти два вопроса касаются территорий в Донецкой области и Запорожской АЭС.