Президент США Дональд Трамп заявил, что “немного разочарован” тем, что президент Украины Владимир Зеленский якобы “до сих пор не ознакомился с предложением, которое нравится его людям и представителям России”.

Об этом Трамп сказал вечером 7 декабря во время общения с прессой на мероприятии Центра исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди в Вашингтоне.

Трамп о переговорах

Свою позицию Дональд Трамп озвучил, отвечая на вопрос журналиста о том, каким будет следующий шаг в мирных переговорах Украины и России.

— Мы общались с президентом России Путиным и общались с украинскими лидерами, в частности с президентом Зеленским. И я должен сказать, что я немного разочарован тем, что президент Зеленский еще не ознакомился с предложением. Еще по состоянию на несколько часов назад. Его людям оно нравится. Россия, я думаю, с ним согласна. Но я не уверен, что Зеленский согласен. Его людям оно нравится. Но он его не прочитал, — сказал Трамп.

Ранее спецпредставитель президента США Кит Келлог сообщил, что переговоры по завершению войны в Украине находятся на завершающей стадии.

Сторонам осталось согласовать два ключевых вопроса.

— Последние 10 метров до цели — всегда самые тяжелые. Я думаю, мы находимся на последних 10 метрах в попытке завершить этот конфликт. Осталось согласовать пару вопросов, — отметил он.

По словам спецпредставителя, эти два вопроса касаются территорий в Донецкой области и Запорожской АЭС.

