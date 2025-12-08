Президент США Дональд Трамп заявив, що “трохи розчарований” через те, що президент України Володимир Зеленський нібито “досі не ознайомився з пропозицією, яка подобається його людям та представникам Росії”.

Про це Трамп сказав увечері 7 грудня під час спілкування з пресою на заході Центру виконавських мистецтв імені Джона Ф. Кеннеді у Вашингтоні.

Трамп про переговори

Свою позицію Дональд Трамп озвучив, відповідаючи на питання журналіста стосовно того, яким буде наступний крок у мирних переговорах України та Росії.

— Ми спілкувалися з президентом Росії Путіним та спілкувалися з українськими лідерами, зокрема з президентом Зеленським. І я повинен сказати, що я трохи розчарований тим, що президент Зеленський ще не ознайомився з пропозицією. Ще станом на кілька годин тому. Його людям вона подобається. Росія, я думаю, з нею згодна. Але я не впевнений, що Зеленський згоден. Його людям вона подобається. Але він її не прочитав, — сказав Трамп.

Раніше спецпредставник президента США Кіт Келлог повідомив, що переговори щодо завершення війни в Україні перебувають на завершальному етапі.

Сторонам залишилося погодити два ключові питання.

— Останні 10 метрів до мети — завжди найважчі. Я думаю, ми перебуваємо на останніх 10 метрах у намаганні завершити цей конфлікт. Залишилося узгодити кілька питань, — зазначив він.

За словами спецпредставника, ці два питання стосуються територій у Донецькій області та Запорізької АЕС.

