Осталось 2 вопроса: Келлог заявил, что мирные переговоры близки к завершению
- Переговоры по завершению войны в Украине находятся на финальном этапе, осталось согласовать два ключевых вопроса.
- Спецпредставитель США Кит Келлог отметил, что война России в Украине имеет "беспрецедентный масштаб", ее завершение критически необходимо.
Спецпредставитель президента США Кит Келлог сообщил, что переговоры по завершению войны в Украине находятся на завершающем этапе. Сторонам осталось согласовать два ключевых вопроса.
Об этом Келлог рассказал на Национальном оборонном форуме имени Рональда Рейгана.
Келлог о переговорах по завершению войны
— Последние 10 метров до цели — всегда самые тяжелые. Я думаю, мы находимся на последних 10 метрах в попытке завершить этот конфликт. Осталось согласовать пару вопросов, — отметил он.
По словам спецпредставителя, эти два вопроса касаются территорий в Донецкой области и Запорожской АЭС.
— Если мы решим эти два вопроса, я думаю, остальные вещи уладятся”, — добавил Келлог.
Он обратил внимание на “беспрецедентный масштаб” войны России в Украине.
— Советский Союз ушел из Афганистана, потеряв 18 тыс. военных. Мы покинули Вьетнам, потеряв 58 тыс. Россия и Украина вместе потеряли более 2 млн. Подумайте об этом. Это ужасающие цифры. И поэтому нам нужно завершить конфликт, — сказал Келлог.
Он добавил, что “мы очень близки к этому”.
Что известно о мирных переговорах
Накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что он провел “длительную и содержательную беседу” с американскими переговорщиками Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.
Ранее на этой неделе Виткофф и Кушнер встречались с президентом РФ Путиным в Москве.
В переговорах также участвовали секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и начальник Генерального штаба Андрей Гнатов, которые до этого встречались с Виткоффом и Кушнером в Майами.