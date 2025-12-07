Спецпредставитель президента США Кит Келлог сообщил, что переговоры по завершению войны в Украине находятся на завершающем этапе. Сторонам осталось согласовать два ключевых вопроса.

Об этом Келлог рассказал на Национальном оборонном форуме имени Рональда Рейгана.

Келлог о переговорах по завершению войны

— Последние 10 метров до цели — всегда самые тяжелые. Я думаю, мы находимся на последних 10 метрах в попытке завершить этот конфликт. Осталось согласовать пару вопросов, — отметил он.

По словам спецпредставителя, эти два вопроса касаются территорий в Донецкой области и Запорожской АЭС.

— Если мы решим эти два вопроса, я думаю, остальные вещи уладятся”, — добавил Келлог.

Он обратил внимание на “беспрецедентный масштаб” войны России в Украине.

— Советский Союз ушел из Афганистана, потеряв 18 тыс. военных. Мы покинули Вьетнам, потеряв 58 тыс. Россия и Украина вместе потеряли более 2 млн. Подумайте об этом. Это ужасающие цифры. И поэтому нам нужно завершить конфликт, — сказал Келлог.

Он добавил, что “мы очень близки к этому”.

Что известно о мирных переговорах

Накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что он провел “длительную и содержательную беседу” с американскими переговорщиками Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.

Ранее на этой неделе Виткофф и Кушнер встречались с президентом РФ Путиным в Москве.

В переговорах также участвовали секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и начальник Генерального штаба Андрей Гнатов, которые до этого встречались с Виткоффом и Кушнером в Майами.

