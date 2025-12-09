Президент Володимир Зеленський повідомив, що оновлений “мирний план” щодо завершення війни Росії проти України наразі ще не переданий Сполученим Штатам. Над документом продовжують працювати радники.

Про це глава держави розповів, відповідаючи на запитання журналістів після свого візиту до Італії.

Зеленський сказав, коли “мирний план” нададуть США

Президент України сподівається на передачу плану США вже 10 грудня.

– Є різні документи. Ми говоримо з американцями, і з європейцями – я радий, що ми їх залучили. Є рамковий документ з 20 пунктів, який постійно змінюється, і це нормально, – повідомив Зеленський.

Він додав, що представники України, країн Європи та США розробляють також другий документ – гарантії безпеки для України.

– Я чекаю відповідні пропозиції від наших військових і їхнього спілкування з американцями, і це треба об’єднати з позицією Коаліції охочих, – зауважив президент.

За словами Зеленського також триває робота над проєктом відновлення України, який теж закріплять у документі.

Очікування США щодо “мирного плану”

Раніше Financial Times повідомляла, що Вашингтон очікує, що Зеленський дасть відповідь на запропоновану мирну угоду протягом “кількох днів”.

За даними джерел FT, таку вимогу українському президенту озвучили спецпредставник президента США Стів Віткофф та зять американського лідера Джаред Кушнер під час телефонної розмови в суботу, 6 грудня.

Як зазначає видання, американська сторона підштовхувала Зеленського до прийняття рішення у стислі терміни.

FT повідомляє, що угода від США передбачає можливу втрату територій України в обмін на невизначені гарантії безпеки з боку Вашингтона.

Неназваний співрозмовник журналістів розповів, що президент США Дональд Трамп очікував укладення мирної угоди “до Різдва”.

