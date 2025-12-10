День выборов — это день, когда в США официально избирают президента, вице-президента и членов Конгресса. Согласно конституции США, всеобщие выборы проходят во вторник после первого понедельника ноября каждого четного года.

Когда выборы в Конгресс США, читайте в нашем материале.

Когда ближайшие выборы в Конгресс США и кого будут выбирать

Президента выбирают раз в 4 года, а кандидатов в Палату представителей — раз в 2 года. Сенаторы избираются на 6-летний срок (примерно треть Сената обновляется каждые два года). Местные и штатные выборы часто проводят в один и тот же день, но это не обязательно.

Праймериз сюда не входят, ведь они только определяют кандидатов.

Сенат разделен на три группы, поэтому не весь Сенат переизбирается сразу, а только примерно треть каждые два года.

Дата голосования может выпадать с 2 по 8 ноября, а ближайшее состоится 3 ноября 2026 года.

Конституция дает штатам право устанавливать правила выборов, но Конгресс может их изменить. Конгресс также определяет день голосования избирательной коллегии. Конкретную дату проведения всеобщих выборов установил именно Конгресс, ведь в самой Конституции ее нет.

Когда состоялись первые федеральные выборы

Первые выборы проходили с ноября 1788 по июнь 1789 года. Представителей избирали голосованием, а сенаторов — законодательные органы штатов (так было до 1913 года).

Когда выборы в Конгресс США в 2026 году

Выборы в Палату представителей США 2026 года состоятся 3 ноября. Также это день, когда будет проходить промежуточное голосование в Конгресс США. Это произойдет во время второго президентского срока Дональда Трампа. Американцы будут выбирать депутатов во всех 435 округах в каждом штате, а также пятерых из шести делегатов без права голоса от округа Колумбия.

В этот же день состоятся и другие выборы:

федеральные,

региональные,

местные, в том числе и выборы в Сенат.

Кандидаты, избранные 3 ноября 2026 года, будут работать в 120-м Конгрессе США, а количество мест для каждого штата определено результатами переписи населения 2020 года.

