Президент Владимир Зеленский сообщил, что готов участвовать в выборах, однако их проведение зависит от безопасности граждан и внесения изменений в законодательство.

Об этом глава государства заявил, отвечая на вопросы журналистов.

Зеленский готов к выборам при определенных условиях

По словам президента, утверждения о том, что власть “держится за кресло” и якобы из-за этого война не заканчивается, являются абсолютно необоснованными.

Он подчеркнул, что выборы возможны при условии гарантий безопасности для граждан.

— Чтобы провести выборы, есть два вопроса — безопасность, как это сделать под ударами, ракетами, второй — законодательная основа для легитимности проведения выборов, — сказал президент.

Зеленский обратился к США и европейским партнерам с просьбой помочь создать безопасные условия для проведения голосования.

— Я готов к выборам. Более того — прошу США, можно вместе с европейскими коллегами, обеспечить безопасность для проведения выборов. Тогда в течение 60-90 дней Украина будет готова к их проведению, — сказал он.

Президент подчеркнул, что вопрос выборов в Украине в первую очередь зависит от украинцев, а не от других государств.

Зеленский также призвал народных депутатов подготовить законодательные предложения по изменениям в законе о выборах во время военного положения.

По его словам, он ожидает соответствующих наработок в ближайшее время.

— Я завтра буду в Украине, жду предложений от партнеров и депутатов и готов идти на выборы, — подытожил Зеленский.

Напомним, президент США Дональд Трамп в интервью Politico высказал мнение, что в Украине следует провести президентские выборы.

Он отметил, что украинские чиновники якобы используют тему войны для избежания новых выборов, и утверждает, что Украина “уже не является демократией”, ведь выборы там давно не проводились.

