День виборів – це день, коли в США офіційно обирають президента, віцепрезидента та членів Конгресу. Відповідно до конституції США, загальні вибори проходять у вівторок після першого понеділка листопада кожного парного року.

Коли вибори до Конгресу США, читайте в нашому матеріалі.

Коли найближчі вибори до Конгресу США та кого обиратимуть

Президента обирають раз на 4 роки, а кандидатів до Палати представників – раз на 2 роки. Сенатори обираються на 6-річні терміни (приблизно третина Сенату оновлюється кожні два роки). Місцеві та штатні вибори часто проводять у той самий день, але це не обов’язково.

Праймеріз сюди не входять, адже вони лише визначають кандидатів.

Сенат поділений на три групи, тому не весь Сенат переобирається одразу, а тільки приблизно третина кожні два роки.

Дата голосування може випадати з 2 по 8 листопада, а найближче відбудеться 3 листопада 2026 року.

Конституція дає штатам право встановлювати правила виборів, але Конгрес може їх змінити. Конгрес також визначає день голосування виборчої колегії. Конкретну дату проведення загальних виборів встановив саме Конгрес, адже у самій Конституції її немає.

Коли відбулися перші федеральні вибори

Перші вибори проходили з листопада 1788 до червня 1789 року. Представників обирали голосуванням, а сенаторів – законодавчі органи штатів (так було до 1913).

Коли вибори до Конгресу США у 2026 році

Вибори до Палати представників США 2026 року відбудуться 3 листопада. Також це день, коли проходитиме проміжне голосування до Конгресу США. Це відбудеться під час другого президентського терміну Дональда Трампа. Американці обиратимуть депутатів у всіх 435 округах у кожному штаті, а також п’ятьох із шести делегатів без права голосу від округу Колумбія.

У цей самий день відбудуться й інші вибори:

федеральні,

регіональні,

місцеві, зокрема і вибори до Сенату.

Кандидати, обрані 3 листопада 2026 року, працюватимуть у 120-му Конгресі США, а кількість місць для кожного штату визначена результатами перепису населення 2020 року.

