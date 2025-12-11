Страны блока НАТО находятся в опасности, потому что они являются следующей целью России.

Безопасность Украины — это безопасность стран Альянса, заявил генсек Марк Рютте в своей речи в Берлине.

Об этом пишет The Giardian.

Страны НАТО находятся в опасности

— Я здесь сегодня, чтобы сказать вам, где стоит НАТО и что мы должны сделать, чтобы остановить войну до того, как она начнется. И для этого нам нужно абсолютно четко определить угрозу: мы – следующая цель России, и мы уже находимся в опасности, – предупреждает он.

Он отмечает, что хотя решение ускорить оборонные расходы на саммите НАТО в Гааге было воспринято одобрительно, однако “это не время для самоуспокоения”.

— Я боюсь, что слишком многие самоуверенны. Слишком многие не чувствуют срочности. И слишком многие верят, что время — на нашей стороне. Это не так. Время для действий — сейчас. Союзные оборонные расходы и производство должны быстро расти. Наши вооруженные силы должны получить все, что им нужно, чтобы обеспечить нашу безопасность, — подчеркнул он.

По словам Рютте, Россия “стала еще более дерзкой, неосмотрительной и безжалостной по отношению к НАТО и Украине”.

— Во время холодной войны президент Рейган предупреждал об агрессивных импульсах империи зла. Сегодня президент Путин снова занимается строительством империи, — добавил генсек.

Он предупреждает, что “в своем искаженном взгляде на историю и мир Путин верит, что наша свобода угрожает его железному контролю над властью и что мы хотим уничтожить Россию”.

Он говорит, что Китай является “спасительной линией” для России, которая способствует агрессивному курсу РФ. По его словам, Россию также поддерживают Северная Корея и Иран.

Рютте похвалил Трампа за его усилия и заявил, что “он единственный, кто может заставить Путина сесть за стол переговоров”.

— Так давайте испытаем Путина. Посмотрим, действительно ли он хочет мира или предпочитает, чтобы резня продолжалась, — говорит он.

Генсек подчеркивает, что “важно всем продолжать давить на Россию и поддерживать реальные усилия, направленные на завершение войны”.

Безопасность Украины – безопасность НАТО

— Безопасность Украины — это наша безопасность, — предупреждает Рютте.

Рютте описал возможный сценарий того, с чем столкнется Европа, если Путин добьется своего в Украине.

— Украина — под сапогом российской оккупации, российские силы давят на более длинную границу с НАТО, риск вооруженного нападения на нас значительно возрастает, — говорит генсек.

Он предупреждает, что такой сценарий потребует “гигантского сдвига в нашем сдерживании и обороне”.

НАТО придется существенно увеличить военное присутствие вдоль восточного фланга, а союзникам — значительно увеличить оборонные расходы и производство.

Были бы экстренные сокращения государственных расходов, экономические потрясения и дальнейшее финансовое давление. В таком сценарии болезненных компромиссов не избежать, но они абсолютно необходимы, чтобы защитить наших людей.

— Поэтому не забывайте: безопасность Украины — это наша безопасность… Мы должны укрепить Украину, чтобы она могла остановить Путина на его пути, — подчеркнул он.

Рютте добавил, что “собственная оборона НАТО держится, но с военной экономикой Россия может быть готова применить военную силу против НАТО в течение пяти лет”.

Генсек добавил, что растет количество дезинформационных и манипулятивных кампаний против “нашего общества” и попытки диверсий против критической инфраструктуры, оборонной индустрии и военных объектов.

— Были атаки на коммерческие склады и торговые центры, а также взрывчатка, спрятанная в посылках. А Польша сейчас расследует диверсию против своей железной дороги, — добавил он.

— Реакция НАТО на российские провокации была сдержанной. Решительной и пропорциональной. Но мы должны быть готовы к дальнейшей эскалации и конфронтации, — отметил Рютте. Наша непоколебимая приверженность Пятой статье НАТО, что нападение на одного является нападением на всех, посылает мощный сигнал. Любой агрессор должен знать, что мы можем и будем наносить мощный ответ.

Война у наших дверей — Рютте

По мнению генсека, “в конце первой четверти 21 века конфликты больше не ведутся на расстоянии — конфликт уже у наших дверей”.

Он предупреждает о сценарии масштаба, “который пережили наши дедушки или прадедушки”.

По мнению Рютте, этот конфликт может охватить каждый дом, разрушить каждое рабочее место, вызвать массовую мобилизацию и миллионы переселенцев.

Однако, “если мы выполним наши обязательства, этой трагедии можно предотвратить”.

Генсек подчеркивает, что дальнейшая поддержка НАТО — единственная надежда Европы на то, чтобы война в Украине не распространилась на ее территорию.

— Я обязан как генеральный секретарь рассказать вам, что нас ждет, если мы не будем действовать быстрее, не будем инвестировать в оборону и не будем продолжать поддерживать Украину. И я понимаю, что это тяжелое послание, особенно в преддверии праздничного сезона, когда наши мысли обращаются к надежде, свету и миру, — сказал генсек.

Он отметил, что “мы можем черпать мужество и силу, зная, что мы стоим вместе в НАТО с решимостью и осознанием того, что мы на правильной стороне истории”.

