Президент Владимир Зеленский проинформировал генерального секретаря НАТО Марка Рютте, президента Европейского совета Антониу Кошту и президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен о ходе переговоров с Соединенными Штатами.

Разговор Зеленского с Коштой, фон дер Ляйен и Рютте

— Хорошая и продуктивная встреча с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, президентом Европейского совета Антониу Коштой и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, — написал глава государства в Telegram в ночь на вторник, 9 декабря.

Зеленский проинформировал европейских партнеров о ситуации на дипломатическом фронте.

По словам президента, во время переговоров подробно обсудили сотрудничество с США по дальнейшим шагам для достижения мира, гарантий безопасности и укрепления устойчивости Украины.

Глава государства добавил, что стороны также коснулись инициативы PURL и вопроса репарационного кредита.

— По всем вопросам скоординировали позиции. Действуем согласованно и конструктивно. Спасибо за встречу и за поддержку, — подытожил Зеленский.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, в свою очередь, положительно оценил результаты разговора.

— Хорошие дискуссии сегодня с Владимиром Зеленским и с лидерами ЕС Урсулой фон дер Ляйен и Антониу Коштой в поддержку дальнейшего прогресса на пути к справедливому и прочному миру для Украины, — написал он в сети Х.

Напомним, накануне Владимир Зеленский заявил, что проект “мирного плана” из 20 пунктов будет доработан вместе с европейскими лидерами и вечером во вторник, 9 декабря, отправлен в США.

