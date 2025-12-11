Країни блоку НАТО перебувають у небезпеці, тому що вони є наступною ціллю Росії.

Безпека України – це безпека країн Альянсу, заявив генсек Марк Рютте у промові в Берліні.

Про це пише The Giardian.

Країни НАТО перебувають у небезпеці

– Я тут сьогодні, щоб сказати вам, де стоїть НАТО і що ми повинні зробити, аби зупинити війну до того, як вона почнеться. І для цього нам потрібно абсолютно чітко визначити загрозу: ми – наступна ціль Росії, і ми вже перебуваємо в небезпеці, – попереджає він.

Він зазначає, що хоча рішення прискорити оборонні видатки на саміті НАТО в Гаазі було сприйняте схвально, однак “це не час для самозаспокоєння”.

– Я боюся, що надто багато хто тихо самовпевнений. Надто багато хто не відчуває нагальності. І надто багато хто вірить, що час – на нашому боці. Це не так. Час для дій – зараз. Союзницькі оборонні витрати та виробництво повинні швидко зростати. Наші збройні сили мають отримати все, що їм потрібно, щоб забезпечити нашу безпеку, – наголосив він.

За словами Рютте, Росія “стала ще більш зухвалою, необачною та безжальною щодо НАТО й щодо України”.

– Під час холодної війни президент Рейган попереджав про агресивні імпульси імперії зла. Сьогодні президент Путін знову займається будівництвом імперії, – додав генсек.

Він попереджає, що “у своєму викривленому погляді на історію і світ Путін вірить, що наша свобода загрожує його залізному контролю над владою і що ми хочемо знищити Росію”.

Він каже, що Китай є “рятівною лінією” для Росії, що сприяє агресивному курсу РФ. За його словами, Росію також підтримують Північна Корея та Іран.

Рютте похвалив Трампа за його зусилля, та заявив, що “він єдиний, хто може змусити Путіна сісти за стіл переговорів”.

– Тож давайте випробуємо Путіна. Подивімося, чи справді він хоче миру, чи воліє, щоб різанина тривала, – каже він.

Генсек наголошує, що “важливо усім продовжувати тиснути на Росію і підтримувати справжні зусилля, спрямовані на завершення війни”.

Безпека України – безпека НАТО

– Безпека України – це наша безпека, – попереджає Рютте.

Рютте окреслив можливий сценарій того, з чим зіткнеться Європа, якщо Путін доб’ється свого в Україні.

– Україна – під чоботом російської окупації, російські сили тиснуть на довший кордон із НАТО, ризик збройного нападу на нас значно зростає, – говорить генсек.

Він застерігає, що такий сценарій вимагатиме “гігантського зрушення у нашому стримуванні та обороні”.

НАТО доведеться суттєво збільшити військову присутність уздовж східного флангу, а союзникам – значно збільшити оборонні витрати і виробництво.

Були б екстрені урізання державних витрат, економічні потрясіння та подальший фінансовий тиск. У такому сценарії болісних компромісів не уникнути, але вони абсолютно необхідні, щоб захистити наших людей.

– Тож не забуваймо: безпека України – це наша безпека… Ми повинні зміцнити Україну, щоб вона могла зупинити Путіна на його шляху, – наголосив він.

Рютте додав, що “власна оборона НАТО тримається, але з військовою економікою Росія може бути готова застосувати військову силу проти НАТО протягом п’яти років”.

Генсек додав, що зростає кількість дезинфоромаційних та маніпулятивних кампаній проти “нашого сусупільства” та спроби диверсій проти критичної інфраструктури, оборонної індустрії на військових об’єктів.

– Були атаки на комерційні склади та торговельні центри, а також вибухівка, схована в посилках. А Польща зараз розслідує диверсію проти своєї залізниці, – додав він.

– Реакція НАТО на російські провокації була стриманою. Рішучою і пропорційною. Але ми маємо бути готовими до подальшої ескалації та конфронтації, – зазначив Рютте. Наша непорушна відданість П’ятій статті НАТО, що напад на одного є нападом на всіх, надсилає потужний сигнал. Будь-який агресор має знати, що ми можемо й будемо завдавати потужної відповіді.

Війна біля наших дверей – Рютте

На думку Рютте, “наприкінці першої чверті 21 століття конфлікти більше не ведуться на відстані – конфлікт вже біля наших дверей”.

Він попереджає про сценарій масштабу, “який пережили наші дідусі чи прадідусі”. На думку Рютте, цей конфлікт може охопити кожен дім, зруйнувати кожне робоче місце, спричинити масову мобілізацію та мільйони переселенців.

Проте, “якщо ми виконаємо наші зобов’язання, цієї трагедії можна запобігти”.

Генсек наголошує, що подальша підтримка НАТО – єдина надія Європи на те, щоб війна в Україні не поширилася на її територію.

– Я маю обов’язок як генеральний секретар розповісти вам, що нас чекає, якщо ми не діятимемо швидше, не інвестуватимемо в оборону і не продовжуватимемо підтримку України. І я розумію, що це важке послання, особливо напередодні святкового сезону, коли наші думки звертаються до надії, світла і миру, – сказав генсек.

Він зазначив, що “ми можемо черпати мужність і силу, знаючи, що ми стоїмо разом у НАТО з рішучістю та усвідомленням того, що ми на правильному боці історії”.

