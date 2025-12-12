В ночь на 12 декабря в российском Ярославле прогремела серия взрывов. Город, расположенный более чем в 700 километрах от украинской границы, был атакован беспилотниками.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Атака на НПЗ Славнефть-ЯНОС 12 декабря 2025: что известно

Сегодня во время атаки на НПЗ в Ярославле местные жители писали о не менее чем семи мощных взрывах.

В результате удара вспыхнул масштабный пожар на территории нефтеперерабатывающего завода Славнефть-ЯНОС (Ярославнефтеоргсинтез) — одного из пяти крупнейших НПЗ России.

В сети быстро появились кадры, на которых видно возгорание над промышленной зоной и густой черный дым.

После начала атаки губернатор Михаил Евраев призвал местных жителей соблюдать меры безопасности: людям рекомендовали покинуть открытые участки местности, укрыться в помещениях, закрыть или зашторить окна и находиться в комнатах со сплошными стенами.

Российское Минобороны заявило, что в целом в течение ночи их ПВО якобы сбила 95 беспилотников самолетного типа в разных регионах страны.

По этой версии:

63 дрона были перехвачены над Брянской областью,

восемь — над Ярославской обалстью,

шесть — над Московской областью,

по три — над Смоленской, Тверской областями и над акваторией Черного моря;

по два — над Тамбовской и Тульской областями и над акваторией Каспийского моря;

по одному — над Орловской, Ростовской, Калужской областями.

Мониторинговые ресурсы и OSINT-аналитики подтвердили, что удар пришелся на предприятие Славнефть-ЯНОС (Ярославнефтеоргсинтез).

Что известно о Славнефть-ЯНОС (Ярославнефтеоргсинтез)

Завод Славнефть-ЯНОС является одним из ключевых нефтеперерабатывающих предприятий РФ и способен перерабатывать до 15 млн тонн сырья в год.

Он производит широкий спектр нефтепродуктов — от автомобильных бензинов до реактивного топлива и технических масел, поэтому имеет стратегическое значение для экономики и оборонного сектора страны-агрессора.

