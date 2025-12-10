Сызранский нефтеперерабатывающий завод, расположенный в Сызрани на Волге, 5 декабря временно остановил свою работу.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Сызранский НПЗ остановил работу

Украинские военные в прошлую пятницу заявили, что ночью нанесли удары по нефтеперерабатывающему заводу в Сызрани и порту Темрюк в Краснодарском крае Российской Федерации.

Нефтеперерабатывающий завод в Сызрани остановил переработку нефти из-за повреждений, нанесенных украинскими дронами.

По данным источников, дроны ударили по установке первичной переработки нефти CDU-6, которая является основным оборудованием НПЗ. В эту установку в августе уже попадали дроны. Тогда объект ремонтировали две недели.

Один из источников сообщил, что на этот раз ремонтные работы могут длиться около месяца. Владельцем Сызранского НПЗ является подсанкционная компания Роснефть.

Сообщается, что в прошлом году Сызранский НПЗ переработал значительно меньше нефти, чем могут его мощности. Так, в 2024 году этот завод перерабатывал около 90 тыс. баррелей в сутки, или 4,3 млн метрических тонн.

В прошлом году завод произвел 800 тыс. тонн бензина, 1,5 млн тонн дизельного топлива и еще 700 тыс. тонн мазута.

Агентство Bloomberg на основе публичных заявлений России и Украины подсчитало, что в ноябре украинские военные не менее 14 раз атаковали российские нефтеперерабатывающие заводы с помощью дронов. Это рекордное количество атак на стратегическую нефтяную инфраструктуру РФ.

Источник : Reuters

