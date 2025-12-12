Министра Сухопутных войск США Дэна Дрисколла отстранили от переговоров по войне РФ против Украины из-за «все более параноидального» главы Пентагона Пита Хэгсета.

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на собственные источники.

Дэна Дрисколла отстранили от мирных переговоров

В материале отмечается, что Хэгсет принял решение отстранить Дрисколла от переговорного процесса после того, как заметил, что тот превышает свои полномочия.

— Он (Дрисколл. – Ред.), как считается, слишком старался, и ему дали по рукам, – сказал источник, близкий к событиям.

Издание отмечает, что пока Пентагон под руководством Хэгсета оказался в атмосфере паранойи, хаоса и противоречий, Дрисколлу в основном удавалось оставаться в стороне от интриг.

Его авторитет в администрации Дональда Трампа быстро рос, и он приобретал популярность среди европейцев благодаря своему опыту и уравновешенности.

Это позволило ему занять ведущую роль в мирных переговорах по Украине.

В ноябре ему поручили представить Владимиру Зеленскому 28-пунктный план, который, как надеялся Трамп, будет способствовать мирному урегулированию конфликта между Россией и Украиной.

Благодаря этому он стал самым высокопоставленным представителем администрации Трампа, посетившим Украину.

Во время поездки в прошлом месяце Дрисколлу поручили обеспечить поддержку Зеленским «мирного плана» США.

Европейские послы, участвовавшие в переговорах, описывали Дрисколла как чиновника, который не проявлял особого желания искать компромиссы, чтобы помочь украинской стороне.

Издание предполагает, что стиль ведения переговоров Дрисколла привлек внимание Трампа, поскольку президент гордится своей репутацией жесткого переговорщика.

Две недели назад Дрисколл должен был повторно посетить Киев для продолжения переговоров, но этого не произошло.

Украинские чиновники также сообщили о его визите в Париж 1 декабря, однако он снова отменил поездку в последний момент.

— Наша делегация была удивлена, – сказал украинский чиновник, предположив, что Дрисколлу “не разрешили приехать”.

Борьба за контроль над мирными переговорами

Украинские и европейские чиновники считают, что отсутствие Дрисколла является частью более широкой борьбы за контроль над мирными переговорами.

Как близкий друг вице-президента Джей Ди Венса, Дрисколл считался членом группы в администрации, которая отстаивает политику невмешательства.

Другая группа, возглавляемая Марко Рубио, советником президента США по национальной безопасности и госсекретарем, сыграла более заметную роль в переговорах.

Именно эта группа должна принять участие во встрече в Париже между американскими, европейскими и украинскими чиновниками в субботу.

Третья группа, в состав которой входят Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, сейчас играет более заметную роль в переговорном процессе.

Один источник, знакомый с процессом переговоров, отметил, что “забавно”, что тон переговоров часто меняется в зависимости от того, какая из групп берет на себя больший контроль.

