Міністра Сухопутних військ США Дена Дрісколла відсторонили від переговорів щодо війни РФ проти України через “дедалі більш параноїдального” очільника Пентагону Піта Гегсета.

Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на власні джерела.

Дена Дрісколла усунули від мирних переговорів

У матеріалі зазначається, що Гегсет ухвалив рішення усунути Дрісколла від переговорного процесу після того, як помітив, що той перевищує свої повноваження.

– Він (Дрісколл. – Ред.), як вважається, надто старався, і йому дали по руках, – сказало джерело, близьке до подій.

Видання зазначає, що поки Пентагон під керівництвом Гегсета опинився в атмосфері параної, хаосу і суперечностей, Дрісколлу здебільшого вдавалося залишатися осторонь від інтриг.

Його авторитет у адміністрації Дональда Трампа швидко зростав, і він здобував популярність серед європейців завдяки своєму досвіду та врівноваженості.

Це дозволило йому зайняти провідну роль під час мирних переговорів щодо України.

У листопаді йому доручили представити Володимиру Зеленському 28-пунктний план, який, як сподівався Трамп, сприятиме мирному врегулюванню конфлікту між Росією та Україною.

Завдяки цьому він став найвищим за статусом представником адміністрації Трампа, який відвідав Україну.

Під час поїздки минулого місяця Дрісколлу доручили забезпечити підтримку Зеленським “мирного плану” США.

Європейські посли, які брали участь у переговорах, описували Дрісколла як посадовця, який не виявляв особливого бажання шукати компроміси, щоб допомогти українській стороні.

Видання припускає, що стиль ведення переговорів Дрісколла привернув увагу Трампа, оскільки президент пишається своєю репутацією жорсткого переговорника.

Два тижні тому Дрісколл мав повторно відвідати Київ для продовження переговорів, але цього не сталося.

Українських посадовців також повідомили про його візит до Парижа 1 грудня, однак він знову скасував поїздку за короткий термін.

– Наша делегація була здивована, – сказав український посадовець, припустивши, що Дрісколлу “не дозволили приїхати”.

Боротьба за контроль над мирними переговорами

Українські та європейські чиновники вважають, що відсутність Дрісколла є частиною ширшої боротьби за контроль над мирними переговорами.

Як близький друг віцепрезидента Джей Ді Венса, Дрісколл вважався членом групи в адміністрації, яка відстоює політику невтручання.

Інша група, очолювана Марко Рубіо, радником президента США з національної безпеки та держсекретарем, відіграла більш помітну роль у переговорах.

Саме ця група має взяти участь у зустрічі в Парижі між американськими, європейськими та українськими посадовцями в суботу.

Третя група, до складу якої входять Стів Віткофф та Джаред Кушнер, зараз відіграє помітнішу роль у переговорному процесі.

Одне джерело, обізнане з процесом перемовин, зазначило, що “кумедно”, що тон переговорів часто змінюється залежно від того, яка з груп перебирає на себе більший контроль.

