На 13 декабря запланированы трехсторонние переговоры между США, Украиной и Европейским Союзом по возможному мирному плану.

Об этом сообщил президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме.

Трехсторонние переговоры между США, Украиной и ЕС: что известно

В то же время американский лидер отметил, что не уверен, будет ли Вашингтон в конечном итоге участвовать в этих переговорах.

— Они хотят, чтобы я присутствовал. Они хотят, чтобы мы присутствовали. И мы будем присутствовать на встрече в субботу в Европе, если увидим хороший шанс. Мы не хотим тратить много времени. Мы считаем, что это негативно. Мы хотим, чтобы все было урегулировано. Мы хотим спасти много жизней, — резюмировал глава Белого дома.

Ранее в Белом доме заявили, что президент находится в состоянии «чрезвычайного разочарования» действиями как Украины, так и России.

По словам пресс-секретаря администрации Кэролайн Левитт, Трамп критически оценивает текущую ситуацию и не видит результативности в затяжных консультациях.

По ее словам, президент не желает “встреч ради встреч” и настаивает на конкретных шагах, которые могли бы приблизить завершение войны.

— Трамп чрезвычайно разочарован обеими сторонами. Он не хочет просто говорить — он хочет решений, — заявила Левитт.

Пресс-секретарь добавила, что американская сторона в последние недели уже уделила значительное внимание дипломатическим контактам.

По ее словам, только за короткий промежуток времени администрация провела более 30 часов переговоров с Украиной, Россией и европейскими партнерами.

