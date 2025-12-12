Два судна России, перевозившие оружие и военную технику, уничтожены вблизи берегов Республики Калмыкия в Каспийском море.

Об этом сообщает пресс-служба ССО.

Поражение судов РФ в Каспийском море: что известно

Отмечается, что подразделение Сил специальных операций во взаимодействии с повстанческим движением Черная Искра работали вместе, чтобы обезвредить российские корабли с вооружением.

По данным ССО, представители повстанческого движения предоставили подробную информацию о маршруте и грузе пораженных судов.

– Среди пораженных судов – Композитор Рахманинов и Аскар-Сариджа, которые используются РФ в военных целях и находятся под санкциями США из-за участия в поставках военных грузов между Ираном и РФ, – говорится в сообщении.

Отмечается, что Силы специальных операций продолжают применять асимметричные действия для подрыва наступательных способностей армии агрессора.

Напомним, 10 декабря дроны СБУ поразили танкер теневого флота РФ Dashan в Черном море.

Фото: ССО

