Два судна Росії, які перевозили зброю та військову техніку, знищено поблизу берегів Республіки Калмикія в Каспійському морі.

Про це повідомляє пресслужба ССО.

Ураження суден РФ у Каспійському морі: що відомо

Зазначається, що підрозділ Сил спеціальних операцій у взаємодії з повстанський рухом Черная Искра працювали разом, щоб знешкодити російські кораблі з озброєнням.

Зараз дивляться

За даними ССО, представники повстанського руху надали детальну інформацію щодо маршруту та вантажу уражених суден.

– Серед уражених суден – Композитор Рахманінов та Аскар-Сариджа, які використовуються РФ у військових цілях та перебувають під санкціями США через участь у постачанні військових вантажів між Іраном та РФ, – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що Сили спеціальних операцій продовжують вживати асиметричних дій задля підриву наступальних спроможностей армії агресора.

Нагадаємо, 10 грудня дрони СБУ уразили танкер тіньового флоту РФ Dashan у Чорному морі.

Фото: ССО

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.