Операція ССО в Каспії: знищено два російські кораблі, що перевозили озброєння
Два судна Росії, які перевозили зброю та військову техніку, знищено поблизу берегів Республіки Калмикія в Каспійському морі.
Про це повідомляє пресслужба ССО.
Ураження суден РФ у Каспійському морі: що відомо
Зазначається, що підрозділ Сил спеціальних операцій у взаємодії з повстанський рухом Черная Искра працювали разом, щоб знешкодити російські кораблі з озброєнням.
За даними ССО, представники повстанського руху надали детальну інформацію щодо маршруту та вантажу уражених суден.
– Серед уражених суден – Композитор Рахманінов та Аскар-Сариджа, які використовуються РФ у військових цілях та перебувають під санкціями США через участь у постачанні військових вантажів між Іраном та РФ, – йдеться у повідомленні.
Наголошується, що Сили спеціальних операцій продовжують вживати асиметричних дій задля підриву наступальних спроможностей армії агресора.
Нагадаємо, 10 грудня дрони СБУ уразили танкер тіньового флоту РФ Dashan у Чорному морі.
Фото: ССО