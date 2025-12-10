Дрони СБУ уразили танкер тіньового флоту РФ Dashan у Чорному морі – відео
- Морські дрони уразили в Чорному морі танкер "тіньового флоту" Росії під прапором Коморських Островів.
- Він перевозив нафтопродукти і рухався до Новоросійська з вимкненим транспондером.
Морські дрони Служби безпеки України Sea Baby уразили в Чорному морі танкер Dashan, який входить до так званого тіньового флоту Росії.
Про це повідомили джерела Фактів ICTV у Службі безпеки України.
Ураження танкера “тіньового флоту” РФ Dashan
За інформацією наших джерел, 10 грудня морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі нафтовий танкер Dashan, що належить до тіньового флоту Росії.
Судно під прапором Коморських Островів рухалося у виключній економічній зоні України в напрямку портового термінала Новоросійськ. Воно йшло максимальним ходом із вимкненим транспондером.
Це була спільна операція 13-го Головного управління військової контррозвідки СБУ та Військово-морських сил України.
Внаслідок атаки танкер зазнав критичних пошкоджень. На відео, наданому нашими джерелами у СБУ, видно потужні вибухи в районі корми. За попередньою інформацією, судно виведене з ладу.
Як повідомляють джерела, приблизна вартість такого танкера становить $30 млн, а за один рейс він перевозив нафтопродуктів орієнтовно на $60 млн.
Через транспортування російської сировини та судноплавство з високим ступенем ризику (з вимкненою системою ідентифікації) проти судна Dashan раніше свої санкції запровадили Європейський Союз, Велика Британія, Канада, Австралія та Швейцарія.
– СБУ продовжує активні заходи для зниження надходжень нафтодоларів до бюджету РФ. За останні два тижні – це вже третій виведений з ладу танкер тіньового флоту, який допомагав кремлю обходити міжнародні санкції, – повідомив поінформований співрозмовник в СБУ.
29 листопада морські дрони Sea Baby уразили два підсанкційні нафтотанкери Kairo та Virat у Чорному морі.