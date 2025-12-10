Морські дрони Служби безпеки України Sea Baby уразили в Чорному морі танкер Dashan, який входить до так званого тіньового флоту Росії.

Про це повідомили джерела Фактів ICTV у Службі безпеки України.

Ураження танкера “тіньового флоту” РФ Dashan

За інформацією наших джерел, 10 грудня морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі нафтовий танкер Dashan, що належить до тіньового флоту Росії.

Зараз дивляться

Судно під прапором Коморських Островів рухалося у виключній економічній зоні України в напрямку портового термінала Новоросійськ. Воно йшло максимальним ходом із вимкненим транспондером.

Це була спільна операція 13-го Головного управління військової контррозвідки СБУ та Військово-морських сил України.

Внаслідок атаки танкер зазнав критичних пошкоджень. На відео, наданому нашими джерелами у СБУ, видно потужні вибухи в районі корми. За попередньою інформацією, судно виведене з ладу.

Як повідомляють джерела, приблизна вартість такого танкера становить $30 млн, а за один рейс він перевозив нафтопродуктів орієнтовно на $60 млн.

Через транспортування російської сировини та судноплавство з високим ступенем ризику (з вимкненою системою ідентифікації) проти судна Dashan раніше свої санкції запровадили Європейський Союз, Велика Британія, Канада, Австралія та Швейцарія.

– СБУ продовжує активні заходи для зниження надходжень нафтодоларів до бюджету РФ. За останні два тижні – це вже третій виведений з ладу танкер тіньового флоту, який допомагав кремлю обходити міжнародні санкції, – повідомив поінформований співрозмовник в СБУ.

29 листопада морські дрони Sea Baby уразили два підсанкційні нафтотанкери Kairo та Virat у Чорному морі.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.