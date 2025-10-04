Поражен малый ракетный корабль Буян-М в районе Онежского озера РФ, а также ряд важных объектов и целей России.

В России и на ВОТ поражены важные объекты врага

В районе Онежского озера (Республика Карелия РФ) поврежден малый ракетный корабль Буян-М. Степень ущерба выясняется, сообщили в Генштабе ВСУ.

Что известно о корабле Буян-М

Буян-М — это серия многоцелевых российских кораблей, которые благодаря своим небольшим размерам могут ходить в морских акваториях и на реках.

Сейчас смотрят

Основной ударной силой судна является вертикальная пусковая установка на 8 крылатых ракет Калибр дальностью до 2 тыс. км, что позволяет наносить удары по всей территории Украины.

В августе 2025 года спецназовцы Главного управления разведки Украины поразили в Азовском море российский корабль проекта 21631 Буян-М, который является носителем ракет Калибр.

Известно также, что в июле 2024 года еще один ракетный носитель проекта 21631 Буян-М Серпухов получил существенные повреждения после спецоперации ГУР.

Кроме того, Силы обороны поразили в Курской области радиолокационный комплекс Гармонь и транспортно-заряжающую машину из состава ОТРК Искандер.

Вместе с тем, поражен командный пункт 8 армии ВС РФ, дислоцирующийся на временно оккупированной территории Донецкой области. Результаты уточняются.

Силы обороны Украины продолжают системную кампанию по уничтожению военных объектов РФ и ослаблению ее военно-экономического потенциала, в частности в части логистики, обеспечения горюче-смазочными материалами, боеприпасами и вооружением.

Напомним, что в ночь на 4 октября 2025 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по предприятию Киришинефтеоргсинтез (г. Кириши, Ленинградская область, РФ). На объекте зафиксированы взрывы и пожар. Результаты поражения уточняются.

Киришский нефтеперерабатывающий завод является одним из крупнейших НПЗ на территории страны-агрессора. Его годовая мощность — 18,4 млн тонн переработки нефти в год.

Фото: Министерство обороны РФ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.