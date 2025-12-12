Администрация Дональда Трампа приступила к формированию международной коалиции, направленной на противодействие растущему влиянию Китая в сфере критически важных минералов и высокотехнологичных индустрий, включая искусственный интеллект.

Трамп готовит новые международные партнерства

Новое партнерство планируют официально запустить после подписания Декларации Pax Silica, которая должна объединить Сингапур, Австралию, Японию, Южную Корею и Израиль в совместных усилиях по преодолению дефицита доступа к стратегическим ресурсам и сдерживанию масштабных инвестиций Пекина в минеральный и технологический сектор.

Инициатива демонстрирует, насколько серьезной угрозой в Вашингтоне считают фактическую монополию Китая на редкоземельные материалы, ключевые для оборонной и гражданской промышленности.

Доминирование КНР усилилось на фоне экспортных ограничений, которые Пекин вводил в ответ на тарифную политику предыдущей администрации Трампа.

Отдельно в США подчеркивают и обеспокоенность из-за огромных китайских инвестиций в искусственный интеллект и квантовые технологии, способные обеспечить Китаю преимущество в мировой экономике.

– Это промышленная политика для коалиции экономической безопасности, и она меняет правила игры, потому что сегодня нет платформы, где можно было бы совместно обсуждать экономику искусственного интеллекта и конкуренцию с Китаем в этой сфере, – заявил Гельберг.

Он подчеркнул, что координация подходов партнеров создаст возможности для противодействия китайской инициативе Пояс и путь, ограничивая способность Пекина скупать стратегические транспортные и логистические объекты.

В планах администрации – расширение коалиции за пределы первоначальных пяти стран, привлекая государства, которые имеют значительные минеральные, промышленные или технологические возможности.

Подписание декларации откроет однодневный саммит Pax Silica, где ожидают представителей ЕС, Канады, Нидерландов и ОАЭ.

Во время мероприятия будут обсуждать сотрудничество в области передового производства, переработки полезных ископаемых и логистики.

– Это объединение стран будет для эры искусственного интеллекта тем, чем G7 была для промышленной эры, — добавил Хельберг.

По его словам, коалиция будет стремиться к созданию совместных подходов к экспортному контролю, проверке иностранных инвестиций, антидемпинговым мерам и преодолению узких мест в глобальных цепочках поставок.

Напомним, 24 ноября президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с лидером Китая Си Цзиньпином обсудил войну в Украине и вопросы внешнеэкономических отношений.

Также политики договорились об обмене государственными визитами.

Источник : Politico

