Президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з лідером Китаю Сі Цзіньпіном обговорив війну в Україні та питання зовнішньоекономічних відносин. Також політики домовилися про обмін державними візитами.

Про це глава Білого дому повідомив у своїй соцмережі Truth Social.

Трамп обговорив із Сі війну в Україні

– Я щойно мав дуже хорошу телефонну розмову з президентом Китаю Сі Цзіньпіном. Ми обговорили багато тем, включаючи Україну/Росію, фентаніл, сою та інші сільськогосподарські продукти тощо. Ми уклали хорошу і дуже важливу угоду для наших чудових фермерів – і ситуація буде тільки поліпшуватися, – заявив він.

За словами Трампа, відносини США та Китаю “надзвичайно міцні”.

Зараз дивляться

Він назвав цю розмову продовженням їхньої “надзвичайно успішної” зустрічі в Південній Кореї три тижні тому. Трамп додав, що відтоді Вашингтон і Пекін досягли значного прогресу в дотриманні наших угод.

Трамп зазначив, що Сі Цзіньпін відвідає з візитом Сполучені Штати “пізніше цього року”, а він поїде до Китаю у квітні 2026 року.

– Президент Сі запросив мене відвідати Пекін у квітні, на що я погодився, і я відповів взаємністю, запросивши його як гостя на державний візит до США пізніше цього року. Ми погодилися, що важливо часто спілкуватися, і я з нетерпінням чекаю на це, – написав Трамп.

МЗС Китаю також повідомило про розмову Трампа та Сі. Зазначалося, що вони обговорювали війну в Україні. У заяві відомства йшлося, що Сі Цзіньпін “наголосив на підтримці Китаєм усіх зусиль, що сприяють миру”.

Крім того він висловив сподівання, що сторони “скоротять свої розбіжності, досягнуть справедливої, міцної та обов’язкової мирної угоди якомога швидше”.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.