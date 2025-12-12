Адміністрація Дональда Трампа розпочала формування міжнародної коаліції, спрямованої на протидію зростаючому впливу Китаю у сфері критично важливих мінералів та високотехнологічних індустрій, включно зі штучним інтелектом.

Трамп готує нові міжнародні партнерства

Нове партнерство планують офіційно запустити після підписання Декларації Pax Silica, яка має об’єднати Сінгапур, Австралію, Японію, Південну Корею та Ізраїль у спільних зусиллях з подолання дефіциту доступу до стратегічних ресурсів і стримування масштабних інвестицій Пекіна в мінеральний та технологічний сектор.

Ініціатива демонструє, наскільки серйозною загрозою у Вашингтоні вважають фактичну монополію Китаю на рідкісноземельні матеріали, ключові для оборонної та цивільної промисловості.

Домінування КНР посилилося на тлі експортних обмежень, які Пекін запроваджував у відповідь на тарифну політику попередньої адміністрації Трампа.

Окремо в США підкреслюють і занепокоєння через величезні китайські інвестиції в штучний інтелект і квантові технології, що здатні забезпечити Китаю перевагу у світовій економіці.

– Це промислова політика для коаліції економічної безпеки, і вона змінює правила гри, тому що сьогодні немає платформи, де можна було б спільно обговорювати економіку штучного інтелекту та конкуренцію з Китаєм у цій сфері, – заявив Гельберг.

Він наголосив, що координація підходів партнерів створить можливості для протидії китайській ініціативі Пояс і шлях, обмежуючи здатність Пекіна скуповувати стратегічні транспортні та логістичні об’єкти.

У планах адміністрації – розширення коаліції за межі початкових п’яти країн, залучивши держави, які мають значні мінеральні, промислові чи технологічні можливості.

Підписання декларації відкриє одноденний саміт Pax Silica, де очікують представників ЄС, Канади, Нідерландів та ОАЕ.

Під час заходу обговорюватимуть співпрацю у галузях передового виробництва, переробки корисних копалин та логістики.

– Це об’єднання країн буде для ери штучного інтелекту тим, чим G7 була для промислової ери, – додав Гельберг.

За його словами, коаліція прагнутиме створення спільних підходів до експортного контролю, перевірки іноземних інвестицій, антидемпінгових заходів і подолання вузьких місць у глобальних ланцюгах постачання.

Нагадаємо, 24 листопада президент США Дональд Трамп у телефонній розмові з лідером Китаю Сі Цзіньпіном обговорив війну в Україні та питання зовнішньоекономічних відносин.

Також політики домовилися про обмін державними візитами.

