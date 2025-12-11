Президент США Дональд Трамп объявил о запуске нового проекта, который предусматривает выдачу так называемых “золотых карт” для состоятельных иностранцев, желающих жить в Соединенных Штатах и впоследствии получить американское гражданство.

Об этом Дональд Трамп сообщил журналистам во время брифинга в Белом доме.

“Золотые карты Трампа” для состоятельных иностранцев в США: что известно

— Для меня лично и для страны это очень важное событие: мы запускаем “золотую карту Трампа”, — сказал президент.

По его словам, приобрести “золотую карту Трампа” можно на специальном официальном сайте, а все поступающие средства будут направлены правительству США.

Ранее Дональд Трамп отмечал, что проект позволит сократить государственный долг США благодаря привлечению иностранных инвестиций.

По его прогнозам, “золотые карты Трампа” помогут привлечь трудолюбивых и предприимчивых людей, которые будут создавать новые рабочие места и способствовать развитию экономики.

