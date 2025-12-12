В результате снижения цен на сырую нефть и укрепления рубля доходы российского государственного сектора от нефти и газа, вероятно, сократятся почти вдвое в декабре 2025 года по сравнению с прошлогодним годом – до 410 млрд рублей ($5,17 млрд).

Доходы РФ от нефти и газа продолжают падать

Как пишет агентство Reuters, ссылаясь на свои расчеты, прогнозируется, что доходы России от продажи нефти и газа в декабре, вероятно, снизятся почти вдвое по сравнению с прошлым годом до 410 млрд рублей ($5,17 млрд) вследствие снижения цен на сырую нефть и укрепления рубля.

– Доходы от нефти и газа являются основным источником средств для Кремля, составляя четверть поступлений федерального бюджета, которые были истощены из-за значительных расходов на оборону и безопасность с момента начала Россией военных действий в Украине в феврале 2022 года, – отмечает издание.

РФ сообщала о самых низких ежемесячных доходах от нефти и газа в размере 405 млрд рублей (около $5 млрд) в августе 2020 года, когда цены на нефть упали во время пандемии COVID-19.

В ноябре цена российской нефти в рублях снизилась на 17,1% по сравнению с октябрем.

Прогнозируется, что в ноябре 2025 года доходы бюджета РФ от нефти и газа могут упасть примерно на 35% по сравнению с этим месяцем 2024 года – до 520 млрд рублей ($6,59 млрд) – из-за удешевления нефти и укрепления рубля.

