Министерство финансов США заявило, что санкции Вашингтона против российских нефтяных компаний Роснефть и Лукойл уже уменьшают доходы России от нефти и, вероятно, сократят объемы продажи российской нефти в долгосрочной перспективе.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Влияние санкций США на доходы РФ

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) заявило, что анализ первоначального влияния санкций на рынок, объявленных 22 октября, показал, что они “достигают своей цели – снижают доходы России, уменьшая цену на российскую нефть, а следовательно, и способность страны финансировать свою военную кампанию против Украины”.

Это решение Минфина США стало одними из самых сильных санкций со стороны Вашингтона с начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года и первыми прямыми санкциями против России, введенными президентом Дональдом Трампом после вступления в должность в январе.

Санкции устанавливают крайний срок 21 ноября для компаний, чтобы прекратить сотрудничество с Роснефтью и Лукойлом. Нарушителей могут отключить от финансовой системы, основанной на долларах.

В то же время оставалось непонятным, как Министерство финансов будет обеспечивать выполнение санкций. Двумя крупнейшими покупателями российской нефти были Китай и Индия.

В анализе OFAC отмечается, что несколько ключевых сортов российской нефти продаются по многолетним низким ценам, но почти десяток крупных индийских и китайских покупателей российской нефти объявили о намерении временно приостановить закупки на поставки в декабре.

Напомним, в октябре США объявили новый пакет санкций против российских энергетических гигантов Роснефть и Лукойл. Под санкции также попали 36 дочерних компаний двух крупных корпораций.

