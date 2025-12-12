Впадуть до мінімуму з 2020 року: РФ у грудні продовжує втрачати доходи від нафти й газу
- Прогнозується, що у грудні 2025 року дохід Кремля від продажу нафти та газу скоротиться майже вдвічі порівняно з торішнім роком.
- Очікується, що цифра не перевищить 410 млрд рублів ($5,17 млрд).
- Це найнижчий з 2020 року показник, коли ціни на нафту впали через пандемію Covid-19.
Внаслідок зниження цін на сиру нафту та зміцнення рубля доходи російського державного сектору від нафти та газу, ймовірно, скоротяться майже вдвічі у грудні 2025 року порівняно з торішнім роком – до 410 млрд рублів ($5,17 млрд).
Доходи РФ від нафти та газу скоротяться у грудні
Як пише агентство Reuters, посилаючись на свої розрахунки, прогнозується, що доходи Росії від продажу нафти і газу у грудні, ймовірно, зменшаться майже вдвічі порівняно з минулим роком до 410 млрд рублів ($5,17 млрд) внаслідок зниження цін на сиру нафту та зміцнення рубля.
– Доходи від нафти і газу є основним джерелом коштів для Кремля, складаючи чверть надходжень федерального бюджету, які були виснажені через значні витрати на оборону та безпеку з моменту початку Росією військової кампанії в Україні в лютому 2022 року, – наголошує видання.
РФ повідомляла про найнижчі щомісячні доходи від нафти та газу в розмірі 405 млрд рублів (близько $5 млрд) у серпні 2020 року, коли ціни на нафту впали під час пандемії COVID-19.
У листопаді ціна російської нафти в рублях знизилась на 17,1% порівняно з жовтнем.
Прогнозується, що у листопаді 2025 року доходи бюджету РФ від нафти та газу можуть впасти приблизно на 35% порівняно з цим місяцем 2024 року — до 520 млрд рублів ($6,59 млрд) — через здешевлення нафти й зміцнення рубля.