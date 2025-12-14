В ряде городов Ирана массово появились листовки с предложением присоединиться к армии РФ за деньги. Наемникам предлагают $20 тыс. “подъемных” и около $2 тыс. ежемесячно.

Россия развернула активную вербовку наемников в Иране

Вербовку страна-агрессор развернула в Telegram-канале, который был создан в ноябре 2025 года. Там предложения присоединиться к войскам РФ за деньги публикуются на нескольких языках, сообщает Центр противодействия дезинформации.

Рекрутер, с которым пообщались журналисты, прямо заявил, что кампания координируется российской стороной на территории Ирана.

Несмотря на попытки российского посольства в Иране отрицать причастность, это типичный элемент системной вербовочной сети РФ, которая много лет ищет наемников в бедных и кризисных странах.

— Иран — одна из самых уязвимых целей из-за экономической ситуации, высокого уровня безработицы и большого количества афганских беженцев, которые часто становятся мишенью таких схем, — говорится в сообщении.

ЦПД отмечает, что вербовка в Иране — не отдельный эпизод, а часть более широкой стратегии РФ для компенсации огромных потерь и подготовки новых наступательных действий. По оценкам разведок, Россия уже завербовала по меньшей мере 18 тыс. иностранцев из 128 стран, часто из-за обмана, давления или финансовой эксплуатации.

Напомним, ранее Центр сообщал, что Россия выстроила транснациональную сеть вербовочных центров, подставных структур и дипломатических каналов для привлечения иностранцев в войну против Украины.

