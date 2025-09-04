РФ, Китай и Иран готовятся к долгосрочной конфронтации — Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупредил о формировании союза между Россией, Китаем и Ираном.
По его словам, эти страны готовятся к долгосрочной конфронтации с Западом.
Об этом он заявил во время выступления на Пражском оборонном саммите IISS.
Чем РФ, Китай и Иран угрожают Западу
Генсек НАТО Марк Рютте подчеркнул, что война России против Украины — лишь часть более широкой проблемы.
Угроза не исчезнет даже после завершения этой войны, ведь опасность для Запада представляет не только Москва. Китай, Иран и Северная Корея формируют собственные вызовы, а их сотрудничество с Россией только усиливает риски.
Важным сигналом тесного сближения этих стран стал военный парад в Пекине, где было продемонстрировано их стратегическое единство.
По словам Рютте, Москва, Пекин и Тегеран активно наращивают оборонно-промышленную кооперацию, которая уже достигла беспрецедентного уровня.
Это свидетельствует о подготовке к длительной конфронтации с западными государствами.
В такой ситуации критически важным является укрепление оборонной промышленности внутри Североатлантического союза.
Генсек подчеркнул, что финансирование само по себе не гарантирует безопасности.
Необходимы конкретные возможности: реальная огневая мощь, тяжелое вооружение и новейшие технологии.
Однако нынешних темпов производства в Европе, США и других странах НАТО явно недостаточно.
Несмотря на это, Рютте отметил положительные сдвиги. Он подчеркнул, что ситуация в сфере производства вооружений постепенно меняется, особенно в сегменте боеприпасов.
Чешская Республика играет особую роль в этих процессах, помогая сокращать разрыв в производстве между НАТО и Россией.
Блок уже начал пополнять запасы и постепенно восстанавливает баланс сил.
Отдельно Рютте предостерег европейские государства от наивности в отношении будущих намерений Кремля.
Он подчеркнул, что Россия еще долго будет оставаться дестабилизирующим и конфронтационным фактором не только в Европе, но и в мире в целом.
При этом Москва вместе с Китаем продолжает вкладывать значительные ресурсы в модернизацию своих вооруженных сил.
Генсек подытожил, что НАТО не стремится к новой гонке вооружений. Его главная цель — защита свободы и безопасности стран-членов, ради чего и был создан союз.