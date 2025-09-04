Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупредил о формировании союза между Россией, Китаем и Ираном.

По его словам, эти страны готовятся к долгосрочной конфронтации с Западом.

Об этом он заявил во время выступления на Пражском оборонном саммите IISS.

Чем РФ, Китай и Иран угрожают Западу

Генсек НАТО Марк Рютте подчеркнул, что война России против Украины — лишь часть более широкой проблемы.

Угроза не исчезнет даже после завершения этой войны, ведь опасность для Запада представляет не только Москва. Китай, Иран и Северная Корея формируют собственные вызовы, а их сотрудничество с Россией только усиливает риски.

Важным сигналом тесного сближения этих стран стал военный парад в Пекине, где было продемонстрировано их стратегическое единство.

По словам Рютте, Москва, Пекин и Тегеран активно наращивают оборонно-промышленную кооперацию, которая уже достигла беспрецедентного уровня.

Это свидетельствует о подготовке к длительной конфронтации с западными государствами.

В такой ситуации критически важным является укрепление оборонной промышленности внутри Североатлантического союза.

Генсек подчеркнул, что финансирование само по себе не гарантирует безопасности.

Необходимы конкретные возможности: реальная огневая мощь, тяжелое вооружение и новейшие технологии.

Однако нынешних темпов производства в Европе, США и других странах НАТО явно недостаточно.

Несмотря на это, Рютте отметил положительные сдвиги. Он подчеркнул, что ситуация в сфере производства вооружений постепенно меняется, особенно в сегменте боеприпасов.

Чешская Республика играет особую роль в этих процессах, помогая сокращать разрыв в производстве между НАТО и Россией.

Блок уже начал пополнять запасы и постепенно восстанавливает баланс сил.

Отдельно Рютте предостерег европейские государства от наивности в отношении будущих намерений Кремля.

Он подчеркнул, что Россия еще долго будет оставаться дестабилизирующим и конфронтационным фактором не только в Европе, но и в мире в целом.

При этом Москва вместе с Китаем продолжает вкладывать значительные ресурсы в модернизацию своих вооруженных сил.

Генсек подытожил, что НАТО не стремится к новой гонке вооружений. Его главная цель — защита свободы и безопасности стран-членов, ради чего и был создан союз.

