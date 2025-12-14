У низці міст Ірану масово з’явилися листівки з пропозицією приєднатися до війська РФ за гроші. Найманцям пропонують $20 тис. “підйомних” і приблизно $2 тис. щомісяця.

Росія розгорнула активне вербування найманців в Ірані

Вербування країна-агресор розгорнула у Telegram-каналі, який був створений у листопаді 2025 року. Там пропозиції доєднатися до військ РФ за гроші публікуються кількома мовами, повідомляє Центр протидії дезінформація.

Зазначається, що рекрутер, з яким поспілкувалися журналісти, прямо заявив, що кампанія координується російською стороною на території Ірану.

Не зважаючи на спроби російського посольства в Ірані заперечити причетність, це типовий елемент системної вербувальної мережі РФ, яка багато років шукає найманців у бідних та кризових країнах.

– Іран — одна з найуразливіших цілей через економічну ситуацію, високий рівень безробіття та велику кількість афганських біженців, які часто стають мішенню таких схем, – йдеться у повідомленні.

ЦПД наголошує, що вербування в Ірані — не окремий епізод, а частина ширшої стратегії РФ для компенсації величезних втрат і підготовки нових наступальних дій. За оцінками розвідок, Росія вже завербувала щонайменше 18 тис. іноземців зі 128 країн, часто через обман, тиск або фінансову експлуатацію.

Нагадаємо, що раніше Центр раніше повідомляв, що Росія вибудувала транснаціональну мережу вербувальних центрів, підставних структур і дипломатичних каналів для залучення іноземців у війну проти України.

