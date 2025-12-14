У неділю 14 грудня на пляжі Бонді в Сіднеї сталася стрілянина під час заходу з нагоди єврейського свята Ханука.

Про це повідомляє CNN та прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз.

Теракт на пляжі в Сіднеї 14 грудня: що відомо

Австралійська поліція повідомила, що двох людей уже затримано, а слідчо-оперативна робота триває. Правоохоронці закликають місцевих уникати цього району.

Як повідомив Sky News Australia один із місцевих чиновників, кількість загиблих теракту в Сіднеї на пляжі Бонді може перевищити 10 осіб.

До лікарні привезли 13 постраждалих.

На кадрах із місця події видно людей, що розбігаються, численні постріли та сирени поліцейських.

Співвиконавчий директор Виконавчої ради австралійського єврейства Алекс Ривчин наголосив, що напад стався під час мирного святкування Хануки.

— Це єврейська громада у найкращому прояві зібралася разом, щоб відзначити щасливу подію. Якщо нас навмисно атакували таким чином, це масштаб, який ніхто з нас не міг би собі уявити. Це жахлива річ, – сказав Ривчин.

Він також додав, що його медіа-радник дістав поранення.

На відео, що поширюються у соцмережах, видно, як поліцейські притискають двох чоловіків до землі на пішохідному мосту та намагаються надати допомогу одному з них.

— Сцени в Бонді шокують і викликають тривогу. Поліція та служби екстреної допомоги працюють на місці, намагаючись врятувати життя людей. Мої думки з кожним, хто постраждав, – написав прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албанез у соцмережі Х.

