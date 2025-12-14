Специальный посланник президента США Стив Уиткофф заявил о “значительном прогрессе” в переговорах между украинской и американской делегациями, что проходят в Берлине.

Уиткофф сообщил о “значительном прогрессе” в переговорах

— Встреча в Берлине между президентом Зеленским, специальным посланником Уиткоффом, Джаредом Кушнером и делегациями США и Украины длилась более пяти часов, — написал он в соцсети X.

Он отметил, что представители провели глубокие дискуссии по 20-пунктному плану мира, экономическим программам и другим вопросам.

— Был достигнут значительный прогресс, и завтра утром они встретятся снова, — подчеркнул он.

Напомним, что сегодня в Берлине проходила встреча с участием президента Украины Владимира Зеленского и представителей президента США Дональда Трампа. Украинскую сторону также представляли секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров, начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов, первый замглавы МИД Сергей Кислица.

Со стороны США присутствовали специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.

