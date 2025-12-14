Украинская и американская делегации продолжат переговоры в Берлине в понедельник, 15 декабря.

Переговоры Украины и США по миру в Берлине продолжатся завтра

Советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин подтвердил факт того, что переговоры перенесли на понедельник.

— Уже 5+ часов было, завершили на сегодня, договорились продолжить завтра утром, — сказал он журналистам.

Как сообщило немецкое издание Handelsblatt, переговоры продолжаются уже несколько часов, однако конкретные предложения пока неизвестны. Со своей стороны Литвин отметил, ссылаясь на слова Зеленского, что президент Украины прокомментирует ход переговоров завтра.

Отмечается, что правительство США, очевидно, предварительно признало перспективы успеха, потому что направило свою делегацию в Германию только при условии ее наличия.

Handelsblatt пишет, что Россия относится к переговорам с подозрением. Советник главы Кремля Юрий Ушаков заявил российскому государственному телевидению, что вклад европейцев и Украины в мирный план президента США Дональда Трампа “вряд ли будет конструктивным”.

Напомним, что сегодня в Берлине началась встреча с участием президента Украины Владимира Зеленского и представителей американской администрации Дональда Трампа. Кроме главы нашего государства на встрече присутствуют секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров, начальник Генерального штаба Минобороны Украины Андрей Гнатов, первый заместитель главы МИД Сергей Кислица и советник главы Офиса президента Александр Бевз.

С “украинской стороны” во встрече также участвует федеральный канцлер Фридрих Мерц.

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер прибыли в Берлин для встреч с украинской делегацией и европейскими лидерами.

