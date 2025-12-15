Финляндия созывает саммит стран восточного фланга ЕС: о чем будут договариваться
16 декабря Финляндия проведет в Хельсинки саммит стран восточного фланга Европейского Союза.
Об этом сообщил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.
Саммит стран восточного фланга ЕС: что известно
По данным агентства Bloomberg, к встрече присоединятся лидеры Швеции, Польши, Эстонии, Латвии, Литвы, Румынии и Болгарии.
Основная цель саммита — согласовать общие подходы к усилению оборонного сотрудничества и выработать консолидированную позицию этих государств в рамках ЕС.
В интервью государственному вещателю YLE Орпо подчеркнул, что страны восточной части Европы находятся под наибольшим давлением из-за угроз со стороны России.
По его словам, Москва остается опасностью не только сегодня, но и в долгосрочной перспективе.
Особое внимание участники саммита планируют уделить финансированию оборонных проектов. Лидеры намерены послать “четкий сигнал Брюсселю” о необходимости дополнительной поддержки.
В настоящее время на пилотные инициативы предусмотрено около €1,5 млрд, однако в следующем многолетнем бюджете ЕС с 2027 года расходы на оборону могут вырасти до €135 млрд.
Страны восточного фланга готовятся совместно подать заявку на финансирование проектов, направленных на укрепление безопасности границ, развитие противовоздушной обороны, систем обнаружения и противодействия беспилотникам, а также усиление сухопутных войск.