16 декабря Финляндия проведет в Хельсинки саммит стран восточного фланга Европейского Союза.

Об этом сообщил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.

Саммит стран восточного фланга ЕС: что известно

По данным агентства Bloomberg, к встрече присоединятся лидеры Швеции, Польши, Эстонии, Латвии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Основная цель саммита — согласовать общие подходы к усилению оборонного сотрудничества и выработать консолидированную позицию этих государств в рамках ЕС.

В интервью государственному вещателю YLE Орпо подчеркнул, что страны восточной части Европы находятся под наибольшим давлением из-за угроз со стороны России.

По его словам, Москва остается опасностью не только сегодня, но и в долгосрочной перспективе.

Особое внимание участники саммита планируют уделить финансированию оборонных проектов. Лидеры намерены послать “четкий сигнал Брюсселю” о необходимости дополнительной поддержки.

В настоящее время на пилотные инициативы предусмотрено около €1,5 млрд, однако в следующем многолетнем бюджете ЕС с 2027 года расходы на оборону могут вырасти до €135 млрд.

Страны восточного фланга готовятся совместно подать заявку на финансирование проектов, направленных на укрепление безопасности границ, развитие противовоздушной обороны, систем обнаружения и противодействия беспилотникам, а также усиление сухопутных войск.

