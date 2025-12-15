Фінляндія скликає саміт країн Східного флангу ЄС: про що домовлятимуться
16 грудня Фінляндія проведе в Гельсінкі саміт країн Східного флангу Європейського Союзу.
Про це повідомив прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо.
Саміт країн Східного флангу ЄС: що відомо
За даними агентства Bloomberg, до зустрічі долучаться лідери Швеції, Польщі, Естонії, Латвії, Литви, Румунії та Болгарії.
Основна мета саміту — узгодити спільні підходи до посилення оборонної співпраці та виробити консолідовану позицію цих держав у межах ЄС.
В інтерв’ю державному мовнику YLE Орпо наголосив, що країни східної частини Європи перебувають під найбільшим тиском через загрози з боку Росії.
За його словами, Москва залишається небезпекою не лише сьогодні, а й у довгостроковій перспективі.
Окрему увагу учасники саміту планують зосередити на фінансуванні оборонних проєктів. Лідери мають намір надіслати “чіткий сигнал Брюсселю” щодо необхідності додаткової підтримки.
Наразі на пілотні ініціативи передбачено близько €1,5 млрд, однак у наступному багаторічному бюджеті ЄС з 2027 року видатки на оборону можуть зрости до €135 млрд.
Країни Східного флангу готуються спільно подати заявку на фінансування проєктів, спрямованих на зміцнення безпеки кордонів, розвиток протиповітряної оборони, систем виявлення та протидії безпілотникам, а також посилення сухопутних військ.