16 грудня Фінляндія проведе в Гельсінкі саміт країн Східного флангу Європейського Союзу.

Про це повідомив прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо.

Саміт країн Східного флангу ЄС: що відомо

За даними агентства Bloomberg, до зустрічі долучаться лідери Швеції, Польщі, Естонії, Латвії, Литви, Румунії та Болгарії.

Основна мета саміту — узгодити спільні підходи до посилення оборонної співпраці та виробити консолідовану позицію цих держав у межах ЄС.

В інтерв’ю державному мовнику YLE Орпо наголосив, що країни східної частини Європи перебувають під найбільшим тиском через загрози з боку Росії.

За його словами, Москва залишається небезпекою не лише сьогодні, а й у довгостроковій перспективі.

Окрему увагу учасники саміту планують зосередити на фінансуванні оборонних проєктів. Лідери мають намір надіслати “чіткий сигнал Брюсселю” щодо необхідності додаткової підтримки.

Наразі на пілотні ініціативи передбачено близько €1,5 млрд, однак у наступному багаторічному бюджеті ЄС з 2027 року видатки на оборону можуть зрости до €135 млрд.

Країни Східного флангу готуються спільно подати заявку на фінансування проєктів, спрямованих на зміцнення безпеки кордонів, розвиток протиповітряної оборони, систем виявлення та протидії безпілотникам, а також посилення сухопутних військ.

