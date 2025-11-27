Франция планирует ввести добровольную военную службу продолжительностью 10 месяцев для молодежи в возрасте 18 и 19 лет, поскольку в Европе растет обеспокоенность угрозой со стороны России.

Об этом пишет The Guardian.

Макрон анонсировал введение военной службы

В речи перед военными президент Эммануэль Макрон заявил, что военная служба начнется до середины 2026 года и поможет Франции реагировать на “растущие угрозы” на мировой арене.

Спустя почти 30 лет после того, как Франция отменила призыв, Макрон заявил, что: «нам нужна мобилизация».

— Франция не может оставаться в стороне, — сказал президент.

Он считает, что французская молодежь имеет “желание присоединиться” к службе, и отметил, что существует молодое поколение, “готовое встать на защиту” своей нации.

По новой программе мужчины и женщины, преимущественно в возрасте 18 и 19 лет, смогут добровольно записаться на военную службу на 10 месяцев.

Им будут выплачивать минимум €800 в месяц, предоставлять питание и проживание, а также 75% скидку на железнодорожные перевозки.

Макрон отметил, что военные будут привлекаться “только на национальной территории”.

Некоторые участники с определенными квалификациями, например в инженерии или медицине, могут быть в возрасте до 25 лет.

Пока не предполагается, что военная служба во Франции снова станет обязательной, как это было до отмены призыва бывшим президентом Жаком Шираком в 1997 году.

— Мы не можем возвращаться к временам призыва. Эта гибридная модель армии соответствует угрозам и рискам, которые нас ожидают, объединяя молодежь на национальной службе, резервистов и активную армию, — отметил Макрон.

План создания военной службы обойдется в €2 млрд, что Макрон назвал “значительными и необходимыми расходами”.

Программа предусматривает привлечение 3 тыс. добровольцев в 2026 году с постепенным увеличением их числа до 10 тыс. к 2030 году.

— Моя амбиция для Франции – привлечь 50 тыс. молодых людей к 2036 году, с учетом развития возможных угроз, — сказал Макрон.

После завершения программы участники смогут интегрироваться в гражданскую жизнь, стать резервистами или остаться в вооруженных силах.

Европа вводит военную службу

Президент отметил, что план “вдохновлен практиками наших европейских партнеров … в то время, когда все наши европейские союзники действуют в ответ на угрозу, которая давит на всех нас”.

Этот шаг является частью сдвига в Европе, где страны, которые на протяжении десятилетий пользовались спокойствием благодаря гарантиям безопасности США, сейчас обеспокоены изменением приоритетов Дональда Трампа и агрессивной политикой России.

Заявление Макрона ставит Францию в один ряд с почти десятком других европейских стран, таких как Германия и Дания, которые внедрили подобные проекты.

