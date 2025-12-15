Германия намерена углубить поддержку обороны Украины путем создания совместных предприятий, дальнейшей интеграции рынков и предоставления возможных федеральных инвестиционных гарантий.

Это указано в инвестиционном плане из 10 пунктов, который был представлен 15 декабря во время визита президента Владимира Зеленского в Берлин, пишет Reuters.

Германия усилит поддержку обороны Украины

Европейские лидеры стремились послать сигнал Дональду Трампу, что Европа поддерживает Украину, на фоне попыток президента США ускорить дипломатические усилия по прекращению почти четырехлетней войны в Украине.

— Сильная оборонная промышленность Украины является решающей для защиты от агрессивной войны России и важным элементом гарантий безопасности для сдерживания будущей российской агрессии, — говорится в документе.

План из 10 пунктов был распространен во время визита Владимира Зеленского в Берлин в рамках мирных переговоров с делегацией США.

Украина и Германия будут теснее сотрудничать в сфере оборонных исследований, создания совместных предприятий и закупок.

При этом Германия, крупнейший европейский сторонник Украины, рассматривает возможность использования федеральных инвестиционных гарантий.

Также будет изучен вопрос совместных закупок оборонного оборудования украинского производства для защиты воздушного пространства НАТО в рамках Европейской инициативы воздушного щита (European Sky Shield Initiative), в частности дронов-перехватчиков.

Согласно плану, оба министерства обороны также будут проводить регулярные консультации на высоком уровне.

В Берлине будет создан офис, который будет сосредоточен на сотрудничестве с украинской оборонной промышленностью — Ukraine Freedom House.

Согласно заявлению, Германия также усилит присутствие своих военных атташе в Киеве и активизирует обмен экспертами.

Германия и Украина будут принимать комплексные меры по предотвращению коррупции в ответ на обеспокоенность Запада крупнейшим коррупционным скандалом в Киеве за время войны, который привел к отставке двух министров и главы Офиса президента Зеленского.

