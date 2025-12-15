Німеччина має намір поглибити підтримку оборони України шляхом створення спільних підприємств, подальшої інтеграції ринків і надання можливих федеральних інвестиційних гарантій.

Це зазначено в інвестиційному плані з 10 пунктів, що був презентований 15 грудня під час візиту президента Володимира Зеленського до Берліна, пише Reuters.

Німеччина посилить підтримку оборони України

Європейські лідери прагнули надіслати сигнал Дональду Трампу, що Європа підтримує Україну, на тлі спроб президента США прискорити дипломатичні зусилля з припинення майже чотирирічної війни в Україні.

– Сильна оборонна промисловість України є вирішальною для захисту від агресивної війни Росії та важливим елементом гарантій безпеки для стримування майбутньої російської агресії, – йдеться в документі.

План з 10 пунктів було поширено під час візиту Володимира Зеленського до Берліна у межах мирних переговорів з делегацією США.

Україна та Німеччина тісніше співпрацюватимуть у сфері оборонних досліджень, створення спільних підприємств і закупівель.

При цьому Німеччина, найбільший європейський прихильник України, розглядає можливість використання федеральних інвестиційних гарантій.

Також буде вивчено питання спільних закупівель оборонного обладнання українського виробництва для захисту повітряного простору НАТО в межах Європейської ініціативи повітряного щита (European Sky Shield Initiative), зокрема дронів-перехоплювачів.

Відповідно до плану, обидва міністерства оборони також проводитимуть регулярні консультації на високому рівні.

В Берліні буде створено офіс, який буде сфокусований на співпраці з українською оборонною промисловістю – Ukraine Freedom House.

Згідно із заявою, Німеччина також посилить присутність своїх військових аташе в Києві та активізує обмін експертами.

Німеччина й Україна вживатимуть комплексних заходів для запобігання корупції у відповідь на занепокоєння Заходу найбільшим корупційним скандалом у Києві за час війни, який призвів до відставки двох міністрів і керівника Офісу президента Зеленського.

