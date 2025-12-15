Германия выделит более €11 млрд помощи для Украины в 2026 году. ФРГ также поможет обеспечить энергоснабжение украинских школ, больниц и детских садов.

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Мерц анонсировал помощь Украине в €11 млрд

Канцлер заявил, что в 2026 году Украина получит от Германии более €11 млрд помощи.

Сейчас смотрят

Также, по словам Мерца, ФРГ обеспечит энергоснабжением детские сады, школы и больницы Украины из-за попыток России “варварски” разрушить энергосистему страны.

— С февраля 2022 года Германия направила Украине военной помощи на €40 млрд и гражданской поддержки на €36 млрд, — заявил Мерц.

На защиту энергетической инфраструктуры Берлин дополнительно передал Киеву €170 млн.

Канцлер отметил, что Германия сотрудничает с европейскими партнерами и G7 над предоставлением Украине еще большей финансовой помощи.

Он подчеркнул, что одним из таких шагов может стать репарационный кредит за счет замороженных активов РФ.

По словам Мерца, эти средства помогут поддержать Украину как минимум два следующих года.

Напомним, 28 ноября Бундестаг принял бюджет Германии на 2026 год. Документ предусматривает рекордный объем помощи для Украины.

В частности, на помощь Украине в следующем году Германия планирует потратить €11,5 млрд.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.