Впервые в истории подводные дроны Sub Sea Baby взорвали российскую подводную лодку класса 636.3 Варшавянка в порту Новороссийска. На его борту размещались четыре пусковые установки крылатых ракет Калибр.

Удар по подводной лодке РФ в Новороссийске

Как сообщили в Службе безопасности Украины, спецназовцы провели очередную уникальную спецоперацию и устроили морскую “бавовну” в порту Новороссийска.

Морские дроны Sub Sea Baby взорвали российскую подводную лодку класса 636.3 Варшавянка (по классификации НАТО — Kilo).

В результате взрыва субмарина получила критические повреждения, поэтому она фактически выведена из строя.

По информации СБУ, на борту российской подводной лодки Варшавянка размещались четыре пусковые установки крылатых ракет Калибр, которые враг использует для ударов на территории Украины.

Отмечается, что это была совместная операция 13 Главного управления военной контрразведки СБУ и Военно-морских сил Украины.

Подводная лодка Варшавянка — какая стоимость

По данным из открытых источников, стоимость подводной лодки класса Варшавянка составляет около $400 млн.

Однако в настоящее время строительство аналогичной субмарины может стоить до $500 млн, поскольку введены международные санкции против Российской Федерации.

В Службе безопасности Украины рассказали, что этот класс подводных лодок известен под названием Черная дыра из-за способности корпуса поглощать звуки и оставаться малозаметным для сонаров.

Взорванная лодка вынужденно находилась в порту Новороссийск из-за успешных спецопераций надводных морских дронов Sea Baby, которые вытеснили российские корабли и подводные лодки из Севастопольской бухты во временно оккупированном Крыму.

