Вперше в історії: підводні дрони СБУ уразили субмарину РФ Варшавянка у Новоросійську
- Спецпризначенці СБУ здійснили унікальну операцію в порту Новоросійська, де підводні дрони Sub Sea Baby вперше в історії підірвали російський підводний човен класу 636.3 Варшавянка.
- Унаслідок вибуху субмарина зазнала критичних пошкоджень і була фактично виведена з ладу, підтвердили у Службі безпеки України.
Удар по підводному човну РФ у Новоросійську
Як повідомили у Службі безпеки України, спецпризначенці провели чергову унікальну спецоперацію та влаштувала морську “бавовну” в порту Новоросійська.
Морські дрони Sub Sea Baby підірвали російський підводний човен класу 636.3 Варшавянка (за класифікацією НАТО — Kilo), уточнили у СБУ.
Унаслідок вибуху субмарина зазнала критичних пошкоджень, тому вона фактично виведена з ладу.
За інформацією СБУ, на борту російського підводного човна Варшавянка розміщувалися чотири пускові установки крилатих ракет Калібр, які ворог використовує для ударів на території України.
Зазначається, що це була спільна операція 13-того Головного управління військової контррозвідки СБУ та Військово-морських сил України.
