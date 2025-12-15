Вперше в історії підводні дрони Sub Sea Baby підірвали російський підводний човен класу 636.3 Варшавянка у порту Новоросійська. На його борту розміщувалися чотири пускові установки крилатих ракет Калібр.

Удар по підводному човну РФ у Новоросійську

Як повідомили у Службі безпеки України, спецпризначенці провели чергову унікальну спецоперацію та влаштувала морську “бавовну” в порту Новоросійська.

Морські дрони Sub Sea Baby підірвали російський підводний човен класу 636.3 Варшавянка (за класифікацією НАТО — Kilo), уточнили у СБУ.

Унаслідок вибуху субмарина зазнала критичних пошкоджень, тому вона фактично виведена з ладу.

За інформацією СБУ, на борту російського підводного човна Варшавянка розміщувалися чотири пускові установки крилатих ракет Калібр, які ворог використовує для ударів на території України.

Зазначається, що це була спільна операція 13-того Головного управління військової контррозвідки СБУ та Військово-морських сил України.

