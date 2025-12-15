Дальнобойные дроны Центра специальных операций Альфа СБУ в третий раз за последнюю неделю поразили нефтедобывающие платформы компании Лукойл-Нижневолжскнефть, работающие в Каспийском море.

Об этом сообщили источники Фактов ICTV в Службе безопасности Украины.

Удар по нефтедобывающим платформам РФ в Каспийском море

Как сообщили источники в СБУ, на этот раз удар был нанесен по платформе на нефтегазоконденсатном месторождении имени Корчагина.

В результате атаки беспилотников Службы безопасности Украины повреждено критически важное оборудование объекта, в связи с чем были остановлены производственные процессы.

— СБУ продолжает активную работу, которая уменьшает поступления нефтедолларов в бюджет РФ, а также способность финансировать войну против Украины. Ни один российский объект, работающий на войну, не находится в безопасности, независимо от места его расположения, — сообщил информированный источник в СБУ.

Стоит отметить, что 11 и 12 декабря дроны СБУ уже атаковали нефтедобывающие платформы имени Филановского и Корчагина.

Сообщалось, что месторождение имени Филановского является одним из крупнейших разведанных в РФ и в российском секторе Каспия. Его запасы составляют 129 млн тонн нефти и 30 млрд кубометров газа.

