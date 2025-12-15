Дроны СБУ в третий раз атаковали нефтедобывающие платформы РФ в Каспийском море
- Дальнобойные дроны СБУ в третий раз за неделю успешно поразили нефтедобывающую платформу компании Лукойл-Нижневолжскнефть.
- В результате атаки было повреждено критически важное оборудование, что остановило производственные процессы. Это является частью стратегии СБУ по сокращению финансирования войны со стороны РФ.
Дальнобойные дроны Центра специальных операций Альфа СБУ в третий раз за последнюю неделю поразили нефтедобывающие платформы компании Лукойл-Нижневолжскнефть, работающие в Каспийском море.
Об этом сообщили источники Фактов ICTV в Службе безопасности Украины.
Удар по нефтедобывающим платформам РФ в Каспийском море
Как сообщили источники в СБУ, на этот раз удар был нанесен по платформе на нефтегазоконденсатном месторождении имени Корчагина.
В результате атаки беспилотников Службы безопасности Украины повреждено критически важное оборудование объекта, в связи с чем были остановлены производственные процессы.
— СБУ продолжает активную работу, которая уменьшает поступления нефтедолларов в бюджет РФ, а также способность финансировать войну против Украины. Ни один российский объект, работающий на войну, не находится в безопасности, независимо от места его расположения, — сообщил информированный источник в СБУ.
Стоит отметить, что 11 и 12 декабря дроны СБУ уже атаковали нефтедобывающие платформы имени Филановского и Корчагина.
Сообщалось, что месторождение имени Филановского является одним из крупнейших разведанных в РФ и в российском секторе Каспия. Его запасы составляют 129 млн тонн нефти и 30 млрд кубометров газа.