Керівництво Європейського Союзу та десять країн Європи ухвалили спільну заяву про зобов’язання підтримувати Україну у випадку досягнення мирних домовленостей.

Спільна заява європейських лідерів щодо підтримки України

У документі зазначається, що ці зобов’язання передбачають “сталу і значну” підтримку розбудови Збройних сил України, чисельність яких у мирний час має становити 800 тис. осіб.

Також ідеться про створення “багатонаціональних сил України”, координацію яких здійснюватиме Європа за підтримки США.

Ці сили допомагатимуть у відновленні ЗСУ, сприятимуть безпеці в повітрі та на морі, “зокрема й шляхом операцій в Україні”.

Окремим пунктом заяви є впровадження механізму моніторингу припинення вогню під керівництвом США за міжнародної участі.

Такий механізм має забезпечити своєчасне попередження про будь-які майбутні напади та реагування на порушення режиму припинення вогню.

Лідери також беруть на себе юридичні зобов’язання вживати заходів, включно з військовими, для відновлення миру і безпеки у разі майбутнього збройного нападу.

У заяві зазначено, що Україні буде надано значні ресурси для відновлення та реконструкції, а також наголошується на необхідності того, щоб Росія компенсувала завдану Україні шкоду.

Крім того, підтверджується підтримка вступу України до Європейського Союзу.

Європейські лідери наголошують, що “міжнародні кордони не повинні змінюватися силою”, а рішення щодо територій мають ухвалюватися народом України після запровадження надійних гарантій безпеки.

– Вони (лідери. – Ред.) підкреслили, що підтримають президента Зеленського у проведенні консультацій зі своїм народом, якщо це буде необхідно, – йдеться у заяві.

Сторони домовилися й надалі посилювати тиск на Росію, “щоб спонукати Москву до серйозних переговорів”.

Заяву оприлюднили Європейська комісія та уряд Німеччини від імені глав держав і урядів Німеччини, Франції, Великобританії, Данії, Фінляндії, Нідерландів, Норвегії, Швеції, Італії, Польщі, а також голови Єврокомісії та Європейської ради.

Документ залишається відкритим для підписання іншими країнами.

Під заявою підписались: канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, данська прем’єрка Метте Фредеріксен, президент Фінляндії Александер Стубб, президент Франції Емманюель Макрон, прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, прем’єр Нідерландів Дік Схооф, прем’єр Польщі Дональд Туск, прем’єр Норвегії Йонас Гар Стьоре, прем’єр Швеції Ульф Крістерссон, британський прем’єр Кір Стармер, а також глави Єврокомісії і Євроради Урсула фон дер Ляєн і Антоніу Кошта.

