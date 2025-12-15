Президент Владимир Зеленский во вторник, 16 декабря, прибудет с официальным визитом в Нидерланды.

Зеленский прибудет в Нидерланды

Как сообщила информационная служба правительства Нидерландов (RVD), Зеленский должен выступить в Гааге перед членами Сената и нижней палаты парламента.

После этого он проведет встречу с премьер-министром в отставке Диком Схофом.

Согласно программе визита, Зеленский пообедает вместе со Схофом, министром иностранных дел Давидом ван Веелом и министром обороны Рубеном Брекелмансом в официальной резиденции премьер-министра Катсхейс.

Во второй половине дня президента Украины примет король Виллем Александр во дворце Гейс-тен-Бос в Гааге.

Это будет четвертый случай, когда Зеленский обращается к нижней палате парламента Нидерландов.

31 марта 2022 года, вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину, он стал первым иностранным главой правительства, выступившим на пленарном заседании палаты, обратившись к депутатам в формате видеосвязи.

Его предыдущее выступление состоялось прошлым летом во время саммита НАТО в Гааге.

Сейчас Зеленский находится в Берлине, где проводит переговоры с европейскими союзниками и делегацией США об усилиях по прекращению войны с Россией.

Сегодня в Берлине также ожидают президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, премьер-министра Нидерландов Дика Схофа, премьер-министра Италии Джорджу Мелони и президента Финляндии Александра Стубба.

Стубб, по сообщениям СМИ, в воскресенье прилетел в Берлин и провел короткую встречу с переговорщиками Трампа.

Согласно графику, обнародованному в Офисе президента Украины, встреча Зеленского с широким кругом европейских лидеров начнется в 20:00 по киевскому времени.

