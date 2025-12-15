Президент Володимир Зеленський у вівторок, 16 грудня, прибуде з офіційним візитом до Нідерландів.

Зеленський прибуде до Нідерландів

Як повідомила інформаційна служба уряду Нідерландів (RVD), Зеленський має виступити в Гаазі перед членами Сенату та нижньої палати парламенту.

Після цього він проведе зустріч із прем’єр-міністром у відставці Діком Схофом.

Згідно з програмою візиту, Зеленський пообідає разом зі Схофом, міністром закордонних справ Давідом ван Веелом і міністром оборони Рубеном Брекелмансом в офіційній резиденції прем’єр-міністра Катсхейс.

У другій половині дня президента України прийме король Віллем Олександр у палаці Гейс-тен-Бос у Гаазі.

Це буде четвертий випадок, коли Зеленський звертається до нижньої палати парламенту Нідерландів.

31 березня 2022 року, невдовзі після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, він став першим іноземним главою уряду, який виступив на пленарному засіданні палати, звернувшись до депутатів у форматі відеозв’язку.

Його попередній виступ відбувся минулого літа під час саміту НАТО в Гаазі.

Наразі Зеленський перебуває в Берліні, де проводить переговори з європейськими союзниками та делегацією США щодо зусиль із припинення війни з Росією.

Сьогодні у Берліні також очікують президента Франції Еммануеля Макрона, прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, прем’єр-міністра Нідерландів Діка Схофа, прем’єр-міністерку Італії Джорджу Мелоні та президента Фінляндії Александра Стубба.

Стубб, за повідомленнями ЗМІ, в неділю прилетів до Берліна та провів коротку зустріч із перемовниками Трампа.

Згідно з графіком, який оприлюднили в Офісі президента України, зустріч Зеленського з широким колом європейських лідерів розпочнеться о 20:00 за київським часом.

